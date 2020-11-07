https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html

Иммунолог назвал одышку самым тревожным симптомом коронавируса

Иммунолог назвал одышку самым тревожным симптомом коронавируса

Наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции следует считать одышку, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:04

2020-11-07T16:04

2020-11-07T16:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции следует считать одышку, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По его словам, определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать."Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — уточнил медик.Учащение дыхания свидетельствует о развитии дыхательной недостаточности, добавил специалист. Он также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии: если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".Одышка относится к основным симптомам COVID-19. Кроме нее, в их число входят высокая температура, кашель, боль в мышцах, утомляемость и потеря вкуса или обоняния.По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, высокая температура встечается у 90 процентов всех заболевших, слабость и утомляемость, а также кашель — у примерно 40 процентов, одышка — у 30, головная боль — у 20, боли в горле — у 10 процентов. Какие бывают симптомыНо медики постоянно обнаруживают все новые симптомы. Например, у заболевших COVID-19 встречается заложенность ушей.По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, это не такой уж редкий симптом. Она сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции.Пшеничная напомнила, что такой симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула она.Еще один нетипичный симптом обнаружили исследователи из Массачусетской больницы общего профиля совместно с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии. Как сообщается на сайте EurekaAlert, они проанализировали тысячу случаев COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов.У некоторых было сильное раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение, другие жаловались на опухание стоп. Дерматологи назвали это явление "ковидными пальцами". Их обнаружили у 12 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Пациенты рассказали, что красные и фиолетовые бугорки, появившиеся у них на пальцах рук и ног, могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут слезать.Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на то что тесты на COVID у них были отрицательными, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах. "Повреждение эндотелия может быть ключевым механизмом, вызывающим такие поражения", — отмечает один из специалистов Нино Хесус. Подобные симптомы, как правило, сохранялись в среднем в течение одной-двух недель после заражения, но у некоторых пациентов они не проходили очень долго — до 130 дней.Исследователи считают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.Ситуация с COVID-19По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 48,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса их уже почти 50 миллионов. Более 1,2 миллиона пациентов умерли.Больше всего заболевших в США — 9,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Мексику.За последние сутки в России выявили 20 396 случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 1,75 миллиона человек, более 30 тысяч человек умерли, 1,3 миллиона выздоровели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html

https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583479885.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250503.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество