https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса

Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса

Одышка считается самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T11:04

2020-11-07T11:04

2020-11-07T16:27

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

владимир болибок

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Одышка считается самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать.Учащение дыхания свидетельствует, по словам специалиста, о развитии дыхательной недостаточности. Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иногда заложенность ушей у пациента может говорить о заражении коронавирусом. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии службы Наталья Пшеничная рассказала об исследовании, проведенном в Турции, где у 31 больного COVID-19 выявили такой симптом.Помимо этого, врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал два главных симптома коронавируса: потеря обоняния и чувства вкуса. "При коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — пояснил врач, говоря о том, как отличить грипп от COVID-19. С начала эпидемии в мире выявлено более 48,5 миллиона случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли свыше 1,2 миллиона человек. Накануне в ВОЗ заявили, что число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в мире достигло 581,6 тысячи: это рекордный показатель с начала пандемии.Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия занимает четвертую строчку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html

турция

бразилия

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, владимир болибок, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, турция, бразилия, индия, общество