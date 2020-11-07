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https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html
Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Одышка считается самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:04
2020-11-07T16:27
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
владимир болибок
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Одышка считается самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать.Учащение дыхания свидетельствует, по словам специалиста, о развитии дыхательной недостаточности. Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иногда заложенность ушей у пациента может говорить о заражении коронавирусом. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии службы Наталья Пшеничная рассказала об исследовании, проведенном в Турции, где у 31 больного COVID-19 выявили такой симптом.Помимо этого, врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал два главных симптома коронавируса: потеря обоняния и чувства вкуса. "При коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — пояснил врач, говоря о том, как отличить грипп от COVID-19. С начала эпидемии в мире выявлено более 48,5 миллиона случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли свыше 1,2 миллиона человек. Накануне в ВОЗ заявили, что число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в мире достигло 581,6 тысячи: это рекордный показатель с начала пандемии.Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия занимает четвертую строчку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html
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наталья пшеничная, владимир болибок, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, турция, бразилия, индия, общество

Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса

11:04 07.11.2020 (обновлено: 16:27 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидМашины скорой помощи у больницы
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Одышка считается самым настораживающим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать.

"Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — уточнил медик.

Учащение дыхания свидетельствует, по словам специалиста, о развитии дыхательной недостаточности. Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".
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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иногда заложенность ушей у пациента может говорить о заражении коронавирусом. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии службы Наталья Пшеничная рассказала об исследовании, проведенном в Турции, где у 31 больного COVID-19 выявили такой симптом.
Помимо этого, врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал два главных симптома коронавируса: потеря обоняния и чувства вкуса.
"При коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — пояснил врач, говоря о том, как отличить грипп от COVID-19.
С начала эпидемии в мире выявлено более 48,5 миллиона случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли свыше 1,2 миллиона человек. Накануне в ВОЗ заявили, что число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в мире достигло 581,6 тысячи: это рекордный показатель с начала пандемии.
Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия занимает четвертую строчку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяВладимир БолибокЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗТурцияБразилияИндияОбщество
 
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