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"Я не парюсь": Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза
"Я не парюсь": Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС прокомментировал санкции Евросоюза против него. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:28
2020-11-07T16:20
белорусская аэс
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС прокомментировал санкции Евросоюза против него.Накануне ЕС официально ввел индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая Лукашенко, которых считают ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.Помимо президента, в списке оказался его старший сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, другие представители силовых ведомств.Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, а все их активы в Евросоюзе, если такие имеются, должны быть заморожены.Решение обязательно для исполнения всеми государствами — членами Евросоюза. ЕС в 2016 году снял с Белоруссии практически все санкции, включая персональные против Лукашенко, на фоне потепления отношений с Минском. Белоруссия практически 20 лет находилась под политическим и экономическим давлением Запада.Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд победил Лукашенко. В стране начались массовые протесты сторонников оппозиции, которая заявила о победе Светланы Тихановской.Силовики для разгона протестующих применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. Несколько тысяч человек в первые дни были задержаны.Акции продолжаются до сих пор, силовики говорят об их радикализации.Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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белорусская аэс, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

"Я не парюсь": Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза

15:28 07.11.2020 (обновлено: 16:20 07.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС прокомментировал санкции Евросоюза против него.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Накануне ЕС официально ввел индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая Лукашенко, которых считают ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.
Помимо президента, в списке оказался его старший сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, другие представители силовых ведомств.
Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, а все их активы в Евросоюзе, если такие имеются, должны быть заморожены.
Решение обязательно для исполнения всеми государствами — членами Евросоюза.
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ЕС в 2016 году снял с Белоруссии практически все санкции, включая персональные против Лукашенко, на фоне потепления отношений с Минском. Белоруссия практически 20 лет находилась под политическим и экономическим давлением Запада.
Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд победил Лукашенко. В стране начались массовые протесты сторонников оппозиции, которая заявила о победе Светланы Тихановской.
Силовики для разгона протестующих применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. Несколько тысяч человек в первые дни были задержаны.
Акции продолжаются до сих пор, силовики говорят об их радикализации.
Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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