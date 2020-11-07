https://ria.ru/20201107/samolet-1583481516.html

Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"

Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"

Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:03

2020-11-07T07:03

2020-11-07T07:12

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ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта Ханэда."Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметил сотрудник службы аэропорта.Последний регулярный рейс "Аэрофлота" Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за пандемии регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли по программе вывоза оставшихся за границей россиян.Пока из Токио в Москву можно вылететь два раза в неделю "Аэрофлотом" и один раз в неделю японской авиакомпанией JAL. Также российский перевозчик "Аврора" возобновил рейсы Токио-Владивосток один раз в неделю. С середины ноября по этому же маршруту возобновит полеты и авиакомпания S7 Airlines.

https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579414676.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"аврора", россия, аэрофлот, s7 airlines, москва, япония, токио, в мире