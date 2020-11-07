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Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"
Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"
Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:03
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туризм
"аврора"
россия
аэрофлот
s7 airlines
москва
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта Ханэда."Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметил сотрудник службы аэропорта.Последний регулярный рейс "Аэрофлота" Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за пандемии регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли по программе вывоза оставшихся за границей россиян.Пока из Токио в Москву можно вылететь два раза в неделю "Аэрофлотом" и один раз в неделю японской авиакомпанией JAL. Также российский перевозчик "Аврора" возобновил рейсы Токио-Владивосток один раз в неделю. С середины ноября по этому же маршруту возобновит полеты и авиакомпания S7 Airlines.
https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579414676.html
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"аврора", россия, аэрофлот, s7 airlines, москва, япония, токио, в мире

Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"

07:03 07.11.2020 (обновлено: 07:12 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900
Стюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта Ханэда.
"Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметил сотрудник службы аэропорта.
Последний регулярный рейс "Аэрофлота" Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за пандемии регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли по программе вывоза оставшихся за границей россиян.
Пока из Токио в Москву можно вылететь два раза в неделю "Аэрофлотом" и один раз в неделю японской авиакомпанией JAL. Также российский перевозчик "Аврора" возобновил рейсы Токио-Владивосток один раз в неделю. С середины ноября по этому же маршруту возобновит полеты и авиакомпания S7 Airlines.
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:25Туризм
Швейцарская авиакомпания не будет сокращать число рейсов в Россию
 
Туризм"Аврора"РоссияАэрофлотS7 AirlinesМоскваЯпонияТокиоВ мире
 
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