https://ria.ru/20201107/sadalskiy-1583480230.html

Садальский пожаловался на иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу

Садальский пожаловался на иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу

Актер Станислав Садальский написал в Instagram, что Первый канал подал на него в суд за клевету после высказывания о скандале вокруг шоу "Голос" из-за участия в РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T06:02

2020-11-07T06:02

2020-11-07T10:21

шоубиз

россия

сергей соседов

музыка

"голос"

первый канал (телеканал)

баста (василий вакуленко)

станислав садальский

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Садальский пожаловался на иск Первого канала после критики шоу «Голос»

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Актер Станислав Садальский написал в Instagram, что Первый канал подал на него в суд за клевету после высказывания о скандале вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего телеканала Романа Будникова.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу.Артист считает реакцию телеканала на его заявление "очередным пиар-ходом".Ранее касательно скандала с Александрой Будниковой высказался наставник шоу Валерий Сюткин. Он считает, что эта ситуация "выглядит абсолютно по-идиотски". По словам музыканта, никто даже не заикался на тему того, что "нужно пропустить" в следующий этап какого-то участника.Сюткин подчеркнул, что все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.

https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей соседов, музыка, "голос", первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), станислав садальский