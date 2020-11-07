Садальский пожаловался на иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу
06:02 07.11.2020 (обновлено: 10:21 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Актер Станислав Садальский написал в Instagram, что Первый канал подал на него в суд за клевету после высказывания о скандале вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего телеканала Романа Будникова.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу.
"Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает", — прокомментировал свои слова Садальский.
Артист считает реакцию телеканала на его заявление "очередным пиар-ходом".
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Ранее касательно скандала с Александрой Будниковой высказался наставник шоу Валерий Сюткин. Он считает, что эта ситуация "выглядит абсолютно по-идиотски". По словам музыканта, никто даже не заикался на тему того, что "нужно пропустить" в следующий этап какого-то участника.
Сюткин подчеркнул, что все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.