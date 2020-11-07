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РЖД сообщили о попытке взлома программы лояльности "РЖД Бонус"
РЖД сообщили о попытке взлома программы лояльности "РЖД Бонус"
РЖД зафиксировали попытку взлома программы лояльности "РЖД Бонус"; злоумышленник получил доступ только к служебному файлу, а система безопасности предотвратила... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:59
2020-11-07T12:59
россия
ржд
технологии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. РЖД зафиксировали попытку взлома программы лояльности "РЖД Бонус"; злоумышленник получил доступ только к служебному файлу, а система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Шестого ноября зафиксирована попытка взлома программы лояльности "РЖД Бонус", в ходе которой злоумышленнику удалось получить доступ только к служебному файлу, содержащему в зашифрованном виде адреса электронной почты пользователей. Система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников. Инцидент не угрожает сохранности личных данных пользователей, а также баллов на счетах клиентов", - сообщили в РЖД в субботу.Там отметили, что проведены защитные мероприятия, работоспособность программы лояльности будет восстановлена к вечеру 7 ноября. "В настоящий момент времени ведется служебное расследование, по результатом которого будет принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы", - добавили в РЖД."В целях безопасности всем пользователям будет предложено сменить пароль при входе на сайт", - сообщили также в компании.
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россия, ржд, технологии

РЖД сообщили о попытке взлома программы лояльности "РЖД Бонус"

12:59 07.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. РЖД зафиксировали попытку взлома программы лояльности "РЖД Бонус"; злоумышленник получил доступ только к служебному файлу, а система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Шестого ноября зафиксирована попытка взлома программы лояльности "РЖД Бонус", в ходе которой злоумышленнику удалось получить доступ только к служебному файлу, содержащему в зашифрованном виде адреса электронной почты пользователей. Система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников. Инцидент не угрожает сохранности личных данных пользователей, а также баллов на счетах клиентов", - сообщили в РЖД в субботу.
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Там отметили, что проведены защитные мероприятия, работоспособность программы лояльности будет восстановлена к вечеру 7 ноября. "В настоящий момент времени ведется служебное расследование, по результатом которого будет принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы", - добавили в РЖД.
"В целях безопасности всем пользователям будет предложено сменить пароль при входе на сайт", - сообщили также в компании.
 
РоссияРЖДТехнологии
 
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