https://ria.ru/20201107/reaktsiya-1583551861.html
Реакция американцев на заявление Байдена о победе. Прямая трансляция
Реакция американцев на заявление Байдена о победе. Прямая трансляция
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем президентских выборов. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:25
2020-11-07T20:25
2020-11-07T20:29
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем президентских выборов.Ранее несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Реакция людей у Белого дома на победу Байдена
LIVE: Реакция людей у Белого дома на победу Байдена
2020-11-07T20:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, сша
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем президентских выборов.
Ранее несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.
При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".