https://ria.ru/20201107/reaktsiya-1583551861.html

Реакция американцев на заявление Байдена о победе. Прямая трансляция

Реакция американцев на заявление Байдена о победе. Прямая трансляция

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем президентских выборов. РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем президентских выборов.Ранее несколько американских СМИ заявили, что, по их данным, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.При этом официальные результаты голосования еще не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп также заявил о своей победе "с большим преимуществом".

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, джо байден, сша