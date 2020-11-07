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Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T02:23
2020-11-07T02:23
выборы президента сша — 2020
алексей пушков
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны.По мнению Пушкова, сравнения с временами гражданской войны в XIX века некорректны, и сейчас нет ни одного признака надвигающегося вооруженного конфликта."Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет", — заявил сенатор.Тем не менее Пушков указал, что ситуация с президентскими выборами ослабила Соединенные Штаты.
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алексей пушков, сша, в мире

Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США

02:23 07.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны.

"В последнее время стало модным рассуждать о близком крахе США как государства, их "расколе на две страны", гражданской войне и т.п. Не будет ни первого, ни второго, ни третьего", — написал парламентарий в телеграме.

По мнению Пушкова, сравнения с временами гражданской войны в XIX века некорректны, и сейчас нет ни одного признака надвигающегося вооруженного конфликта.
"Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет", — заявил сенатор.
Тем не менее Пушков указал, что ситуация с президентскими выборами ослабила Соединенные Штаты.
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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