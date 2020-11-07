https://ria.ru/20201107/pushkov-1583477818.html

Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США

Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T02:23

2020-11-07T02:23

2020-11-07T02:23

выборы президента сша — 2020

алексей пушков

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил возможность распада США и гражданской войны на территории страны.По мнению Пушкова, сравнения с временами гражданской войны в XIX века некорректны, и сейчас нет ни одного признака надвигающегося вооруженного конфликта."Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет", — заявил сенатор.Тем не менее Пушков указал, что ситуация с президентскими выборами ослабила Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20201106/pozner-1583289370.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей пушков, сша, в мире