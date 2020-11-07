https://ria.ru/20201107/protesty-1583487676.html

В Хабаровске менее 250 человек вышли на несанкционированную акцию

В Хабаровске менее 250 человек вышли на несанкционированную акцию

Менее 250 человек в субботу приняли участие в несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске, сообщает городская администрация. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T09:29

2020-11-07T09:29

2020-11-07T12:27

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Менее 250 человек в субботу приняли участие в несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске, сообщает городская администрация."Число людей, собирающихся по субботам у здания правительства региона, снижается еженедельно. Сегодня пришли менее 250 человек. Участники несанкционированной акции собрались на площади в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий", — говорится в сообщении на сайте мэрии.Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.По данным мэрии, за время несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае пресечено 371 административное правонарушение, судами принято 355 решений и выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Административные аресты применены к 57 жителям региона, на обязательные работы отправлены 39 человек, владельцам транспортных средств вручено 2033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.

https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html

https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество