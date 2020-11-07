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https://ria.ru/20201107/protesty-1583487676.html
В Хабаровске менее 250 человек вышли на несанкционированную акцию
В Хабаровске менее 250 человек вышли на несанкционированную акцию
Менее 250 человек в субботу приняли участие в несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске, сообщает городская администрация. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:29
2020-11-07T12:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Менее 250 человек в субботу приняли участие в несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске, сообщает городская администрация."Число людей, собирающихся по субботам у здания правительства региона, снижается еженедельно. Сегодня пришли менее 250 человек. Участники несанкционированной акции собрались на площади в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий", — говорится в сообщении на сайте мэрии.Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.По данным мэрии, за время несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае пресечено 371 административное правонарушение, судами принято 355 решений и выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Административные аресты применены к 57 жителям региона, на обязательные работы отправлены 39 человек, владельцам транспортных средств вручено 2033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.
https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html
https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество

В Хабаровске менее 250 человек вышли на несанкционированную акцию

09:29 07.11.2020 (обновлено: 12:27 07.11.2020)
 
© Фото : администрация ХабаровскаУчастники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : администрация Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Менее 250 человек в субботу приняли участие в несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске, сообщает городская администрация.
"Число людей, собирающихся по субботам у здания правительства региона, снижается еженедельно. Сегодня пришли менее 250 человек. Участники несанкционированной акции собрались на площади в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий", — говорится в сообщении на сайте мэрии.
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Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.
По данным мэрии, за время несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае пресечено 371 административное правонарушение, судами принято 355 решений и выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Административные аресты применены к 57 жителям региона, на обязательные работы отправлены 39 человек, владельцам транспортных средств вручено 2033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.
Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд продлил срок его ареста до 9 декабря.
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