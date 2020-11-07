Правозащитники сообщили о задержании около 40 человек на акциях в Минске
15:36 07.11.2020 (обновлено: 15:40 07.11.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на акциях протеста, сообщается на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна".
В частности, как следует из сообщения, на несанкционированной протестной акции "марш медиков", которая должна была пройти возле первой Городской клинической больницы в районе станции метро "Академия наук", силовики задержали 36 человек. "В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали", - отмечают правозащитники.
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Кроме того, по их данным, на 14.00 в Минске был анонсирован традиционный "женский марш", "но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться". К настоящему времени "Весна" сообщает минимум о двоих задержанных.
В минской милиции пока не сообщают число задержанных на акциях протеста в субботу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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