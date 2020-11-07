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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201107/protest-1583524139.html
Правозащитники сообщили о задержании около 40 человек на акциях в Минске
Правозащитники сообщили о задержании около 40 человек на акциях в Минске
Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на акциях протеста, сообщается на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:36
2020-11-07T15:40
протесты в белоруссии
весна
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на акциях протеста, сообщается на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна".В частности, как следует из сообщения, на несанкционированной протестной акции "марш медиков", которая должна была пройти возле первой Городской клинической больницы в районе станции метро "Академия наук", силовики задержали 36 человек. "В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали", - отмечают правозащитники.Кроме того, по их данным, на 14.00 в Минске был анонсирован традиционный "женский марш", "но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться". К настоящему времени "Весна" сообщает минимум о двоих задержанных.В минской милиции пока не сообщают число задержанных на акциях протеста в субботу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583426403.html
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весна, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании около 40 человек на акциях в Минске

15:36 07.11.2020 (обновлено: 15:40 07.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на акциях протеста, сообщается на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна".
В частности, как следует из сообщения, на несанкционированной протестной акции "марш медиков", которая должна была пройти возле первой Городской клинической больницы в районе станции метро "Академия наук", силовики задержали 36 человек. "В 12.00 (совпадает с мск) в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали", - отмечают правозащитники.
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Кроме того, по их данным, на 14.00 в Минске был анонсирован традиционный "женский марш", "но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться". К настоящему времени "Весна" сообщает минимум о двоих задержанных.
В минской милиции пока не сообщают число задержанных на акциях протеста в субботу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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