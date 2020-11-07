https://ria.ru/20201107/prezident-1583548930.html
Штаб Трампа заявил, что Байден поторопился объявить себя президентом
Штаб Трампа заявил, что Байден поторопился объявить себя президентом
Штаб президента США Дональда Трампа заявил, что Джо Байден поторопился с объявлением себя избранным президентом. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:53
2020-11-07T19:53
2020-11-07T20:17
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа заявил, что Джо Байден поторопился с объявлением себя избранным президентом.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире