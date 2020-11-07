Штаб Трампа заявил, что Байден поторопился объявить себя президентом

"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его штаб.