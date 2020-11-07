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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Главы нескольких государств и международных и интеграционных объединений начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:06
2020-11-07T23:53
выборы президента сша — 2020
камала харрис
доминик рааб
эммануэль макрон
себастьян курц
нато
ангела меркель
джо байден
великобритания
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Главы нескольких государств и международных и интеграционных объединений начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США.Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.Так, пресс-служба правительства Германии написала в Twitter, что канцлер Ангела Меркель передает "сердечные поздравления" и желает успеха Байдену и вице-президенту Камале Харрис.Свои поздравления кандидату от демократов направил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидерам двух стран предстоит многое сделать вместе, чтобы ответить на вызовы современности.Президент Италии Серджо Маттарелла в послании Байдену отметил, что американский народ поручил ему возглавить США в "чрезвычайно сложный для всей планеты момент". Он выразил надежду на укрепление отношение между партнерами по обе стороны Атлантики.В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в послании, адресованном Джо Байдену, упомянул и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которую поздравил с историческим достижением. Он назвал Вашингтон главным союзником Лондона.При этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем поздравлении Байдену заявил, что "дружба Великобритании и США всегда были силой добра в мире".Генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении отметил, что знает Байдена как решительного сторонника Североатлантического альянса. "Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая", — заявил он.Также Байдена поздравили канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и другие мировые лидеры.
https://ria.ru/20201107/spektakl-1583561562.html
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камала харрис, доминик рааб, эммануэль макрон, себастьян курц, нато, ангела меркель, джо байден, великобритания, франция, германия, йенс столтенберг, италия, сша, испания, в мире

Кто поздравил Байдена с победой на выборах

22:06 07.11.2020 (обновлено: 23:53 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Главы нескольких государств и международных и интеграционных объединений начали поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Официально результаты голосования, прошедшего 3 ноября, еще не объявляли, но согласно прогнозам СМИ, кандидат от демократов набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
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Так, пресс-служба правительства Германии написала в Twitter, что канцлер Ангела Меркель передает "сердечные поздравления" и желает успеха Байдену и вице-президенту Камале Харрис.
Свои поздравления кандидату от демократов направил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидерам двух стран предстоит многое сделать вместе, чтобы ответить на вызовы современности.
Президент Италии Серджо Маттарелла в послании Байдену отметил, что американский народ поручил ему возглавить США в "чрезвычайно сложный для всей планеты момент". Он выразил надежду на укрепление отношение между партнерами по обе стороны Атлантики.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в послании, адресованном Джо Байдену, упомянул и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которую поздравил с историческим достижением. Он назвал Вашингтон главным союзником Лондона.
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При этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем поздравлении Байдену заявил, что "дружба Великобритании и США всегда были силой добра в мире".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в заявлении отметил, что знает Байдена как решительного сторонника Североатлантического альянса.
"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая", — заявил он.
Также Байдена поздравили канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и другие мировые лидеры.
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