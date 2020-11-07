https://ria.ru/20201107/posobie-1583489501.html

Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий

Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T09:48

2020-11-07T09:48

2020-11-07T14:46

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям не придется представлять документы, подтверждающие их статус, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.Уточняется, что госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения об опекунах, попечителях, родителях.Согласно сообщению, включение сведений в ЕГИССО также защитит граждан, от имени которых действуют законные представители. К примеру, если гражданин от имени опекаемого будет покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html

https://ria.ru/20201106/posobiya-1583324742.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество