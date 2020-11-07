Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий
09:48 07.11.2020 (обновлено: 14:46 07.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям не придется представлять документы, подтверждающие их статус, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
"С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в необходимые для этого акты. Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения об опекунах, попечителях, родителях.
"Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, — от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание", — добавляется в сообщении.
Согласно сообщению, включение сведений в ЕГИССО также защитит граждан, от имени которых действуют законные представители. К примеру, если гражданин от имени опекаемого будет покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.