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Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий
Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:48
2020-11-07T14:46
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общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям не придется представлять документы, подтверждающие их статус, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.Уточняется, что госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения об опекунах, попечителях, родителях.Согласно сообщению, включение сведений в ЕГИССО также защитит граждан, от имени которых действуют законные представители. К примеру, если гражданин от имени опекаемого будет покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html
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михаил мишустин, общество

Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий

09:48 07.11.2020 (обновлено: 14:46 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее опекунам и попечителям оформление пособий, теперь законным представителям не придется представлять документы, подтверждающие их статус, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

"С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в необходимые для этого акты. Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения об опекунах, попечителях, родителях.

"Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, — от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание", — добавляется в сообщении.

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Согласно сообщению, включение сведений в ЕГИССО также защитит граждан, от имени которых действуют законные представители. К примеру, если гражданин от имени опекаемого будет покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.
 
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