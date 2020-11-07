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МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:18

2020-11-07T16:18

2020-11-07T23:27

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.По состоянию на 15.40, по прибытии первого пожарного подразделения ПСЧ-27 зафиксировано горение самолета на площади пять квадратных метров. Разрушения самолета нет.Обнаружены двое погибших, их пол и личности устанавливаются.На тушение подан один ствол "Б". Работают три автоцистерны. Привлекается группировка сил и средств в количестве 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.Добавляется, что самолет летел с аэродрома Мячково Московской области в город Рыбинск Ярославской области.В 15.50 было ликвидировано открытое горение. В 15.51 – полная ликвидация пожара.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры падения самолета над Люберцами Под Люберцами разбился легкомоторный самолет. 2020-11-07T16:18 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия