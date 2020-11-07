https://ria.ru/20201107/posadka-1583528025.html
МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:18
2020-11-07T16:18
2020-11-07T23:27
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583527814_0:135:1280:855_1400x0_80_0_0_2dc2e541b3eb3b3cbeda248b92fc6070.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.По состоянию на 15.40, по прибытии первого пожарного подразделения ПСЧ-27 зафиксировано горение самолета на площади пять квадратных метров. Разрушения самолета нет.Обнаружены двое погибших, их пол и личности устанавливаются.На тушение подан один ствол "Б". Работают три автоцистерны. Привлекается группировка сил и средств в количестве 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.Добавляется, что самолет летел с аэродрома Мячково Московской области в город Рыбинск Ярославской области.В 15.50 было ликвидировано открытое горение. В 15.51 – полная ликвидация пожара.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583527814_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_bf6e5b477dc88d266ae6a01e717bea63.jpg
Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
2020-11-07T16:18
true
PT0M45S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия