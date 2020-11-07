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МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:18
2020-11-07T23:27
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.По состоянию на 15.40, по прибытии первого пожарного подразделения ПСЧ-27 зафиксировано горение самолета на площади пять квадратных метров. Разрушения самолета нет.Обнаружены двое погибших, их пол и личности устанавливаются.На тушение подан один ствол "Б". Работают три автоцистерны. Привлекается группировка сил и средств в количестве 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.Добавляется, что самолет летел с аэродрома Мячково Московской области в город Рыбинск Ярославской области.В 15.50 было ликвидировано открытое горение. В 15.51 – полная ликвидация пожара.
россия
московская область (подмосковье)
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

16:18 07.11.2020 (обновлено: 23:27 07.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

"В 15.20 7 ноября... поступила информация о том, что в районе поселка Томилино городского округа Люберцы совершает аварийную посадку с неисправным двигателем частный легкомоторный самолет Cessna", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15.40, по прибытии первого пожарного подразделения ПСЧ-27 зафиксировано горение самолета на площади пять квадратных метров. Разрушения самолета нет.
Обнаружены двое погибших, их пол и личности устанавливаются.
На тушение подан один ствол "Б". Работают три автоцистерны. Привлекается группировка сил и средств в количестве 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.
Добавляется, что самолет летел с аэродрома Мячково Московской области в город Рыбинск Ярославской области.
В 15.50 было ликвидировано открытое горение. В 15.51 – полная ликвидация пожара.
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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