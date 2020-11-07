https://ria.ru/20201107/pokholodanie-1583494992.html

Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании

Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании

Эти выходные в Москве станут последними теплыми днями осени, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:50

2020-11-07T10:50

2020-11-07T12:04

россия

людмила паршина

татьяна позднякова

погода

николай паршин

центр "фобос"

гидрометцентр

москва

волгоградская область

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эти выходные в Москве станут последними теплыми днями осени, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в понедельник, 9 ноября, температура в столице резко упадет — на пять-восемь градусов, ночью возможны слабые заморозки. В октябре, напомнила Паршина, температура в городе ни разу не опускалась ниже нуля."В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо", — рассказала она.Однако, по словам специалиста, это укладывается в климатическую норму.Она предупредила о гололедице, особенно 14-15 ноября — в эти дни возможны осадки.Похолодание, отметила синоптик, будет затяжным: до 15 ноября. Ночью температура может опускаться до минус пяти, а днем возможны колебания от минус трех до плюс двух. В некоторые дни вероятны дожди со снегом, хотя серьезных снегопадов ожидать не стоит. К 10 ноября похолодание придет на юг Центрального федерального округа и в Черноземье. С середины недели станет холоднее в Ростовской и Волгоградской областях — по ночам температура там опустится до нуля, но днем будет около плюс семи. Ожидается похолодание и в Краснодарском крае, и в республиках Северного Кавказа: днем там будет от семи до 12 градусов тепла.

https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/zima-1582592519.html

россия

москва

волгоградская область

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, людмила паршина, татьяна позднякова, погода, николай паршин, центр "фобос", гидрометцентр, москва, волгоградская область, краснодарский край, общество