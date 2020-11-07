Гидрометцентр предупредил о резком и затяжном похолодании
10:50 07.11.2020 (обновлено: 12:04 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эти выходные в Москве станут последними теплыми днями осени, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в понедельник, 9 ноября, температура в столице резко упадет — на пять-восемь градусов, ночью возможны слабые заморозки. В октябре, напомнила Паршина, температура в городе ни разу не опускалась ниже нуля.
"В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо", — рассказала она.
Однако, по словам специалиста, это укладывается в климатическую норму.
"Просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким", — объяснила Паршина.
Она предупредила о гололедице, особенно 14-15 ноября — в эти дни возможны осадки.
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Похолодание, отметила синоптик, будет затяжным: до 15 ноября. Ночью температура может опускаться до минус пяти, а днем возможны колебания от минус трех до плюс двух. В некоторые дни вероятны дожди со снегом, хотя серьезных снегопадов ожидать не стоит.
К 10 ноября похолодание придет на юг Центрального федерального округа и в Черноземье. С середины недели станет холоднее в Ростовской и Волгоградской областях — по ночам температура там опустится до нуля, но днем будет около плюс семи. Ожидается похолодание и в Краснодарском крае, и в республиках Северного Кавказа: днем там будет от семи до 12 градусов тепла.