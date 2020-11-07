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https://ria.ru/20201107/podrostok-1583515267.html
СМИ: во Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка
СМИ: во Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка
Власти Франции отпустили задержанного в рамках расследования нападения в Ницце несовершеннолетнего, теперь под стражу по этому делу больше не помещен никто,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:12
2020-11-07T14:12
вооруженные нападения во франции
франция
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Власти Франции отпустили задержанного в рамках расследования нападения в Ницце несовершеннолетнего, теперь под стражу по этому делу больше не помещен никто, сообщает телеканал BFMTV.Агентство Франс Пресс в среду сообщало, что подросток 17 лет взят под стражу в департаменте Сен-Сен-Дени в рамках расследования дела об атаке в Ницце. Его подозревали в том, что он обменивался сообщениями с совершившим нападение в церкви.По данным телеканала, молодого человека, отпустили без предъявления обвинений. Под стражей в рамках расследования дела больше нет никого, в целом правоохранители задержали 11 человек и уже отпустили их.Газета Nice Matin днем ранее сообщала, что мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже.Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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франция
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вооруженные нападения во франции, франция, ницца, париж, в мире

СМИ: во Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка

14:12 07.11.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Власти Франции отпустили задержанного в рамках расследования нападения в Ницце несовершеннолетнего, теперь под стражу по этому делу больше не помещен никто, сообщает телеканал BFMTV.
Агентство Франс Пресс в среду сообщало, что подросток 17 лет взят под стражу в департаменте Сен-Сен-Дени в рамках расследования дела об атаке в Ницце. Его подозревали в том, что он обменивался сообщениями с совершившим нападение в церкви.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
По данным телеканала, молодого человека, отпустили без предъявления обвинений. Под стражей в рамках расследования дела больше нет никого, в целом правоохранители задержали 11 человек и уже отпустили их.
Газета Nice Matin днем ранее сообщала, что мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже.
Мужчина проезжает мимо Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 08:00
Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована
Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
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