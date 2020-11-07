https://ria.ru/20201107/podrostok-1583515267.html

СМИ: во Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка

СМИ: во Франции отпустили задержанного после теракта в Ницце подростка

Власти Франции отпустили задержанного в рамках расследования нападения в Ницце несовершеннолетнего, теперь под стражу по этому делу больше не помещен никто,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:12

2020-11-07T14:12

2020-11-07T14:12

вооруженные нападения во франции

франция

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Власти Франции отпустили задержанного в рамках расследования нападения в Ницце несовершеннолетнего, теперь под стражу по этому делу больше не помещен никто, сообщает телеканал BFMTV.Агентство Франс Пресс в среду сообщало, что подросток 17 лет взят под стражу в департаменте Сен-Сен-Дени в рамках расследования дела об атаке в Ницце. Его подозревали в том, что он обменивался сообщениями с совершившим нападение в церкви.По данным телеканала, молодого человека, отпустили без предъявления обвинений. Под стражей в рамках расследования дела больше нет никого, в целом правоохранители задержали 11 человек и уже отпустили их.Газета Nice Matin днем ранее сообщала, что мужчину, совершившего нападение в церкви в Ницце, перевозят в больницу в Париже.Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

франция

ницца

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, ницца, париж, в мире