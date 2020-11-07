Мэр Парижа поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах

"Америка, с возвращением! Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (вице-президенту - ред.) с избранием! По мере того, как мы собираемся отпраздновать пятилетие Парижского соглашения (по климату - ред.), эта победа - прекрасный знак того, что сейчас более, чем когда-либо необходимо действовать сообща в рамках чрезвычайной климатической ситуации", - написала мэр французской столицы на французском и английском языках в своем Twitter.