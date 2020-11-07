Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/pobeda-1583552721.html
Мэр Парижа поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах
Мэр Парижа поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах
Мэр Парижа Анн Идальго поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:26
2020-11-07T20:26
выборы президента сша — 2020
камала харрис
анн идальго
джо байден
сша
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017448_0:0:2421:1361_1400x0_80_0_0_05673f5a64862997a7ff814aa7d63a3d.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.&nbsp;По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
сша
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017448_317:0:2001:1263_1400x0_80_0_0_4a1071818064f73fabb9227db3093255.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, анн идальго, джо байден, сша, париж, в мире

Мэр Парижа поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах

20:26 07.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.

"Америка, с возвращением! Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (вице-президенту - ред.) с избранием! По мере того, как мы собираемся отпраздновать пятилетие Парижского соглашения (по климату - ред.), эта победа - прекрасный знак того, что сейчас более, чем когда-либо необходимо действовать сообща в рамках чрезвычайной климатической ситуации", - написала мэр французской столицы на французском и английском языках в своем Twitter.

 По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
 
Выборы президента США — 2020Камала ХаррисАнн ИдальгоДжо БайденСШАПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния