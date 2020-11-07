Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/parad-1583473889.html
Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T00:23
2020-11-07T00:35
россия
иосиф сталин (джугашвили)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583162691_0:257:2858:1865_1400x0_80_0_0_8fce5697a3caeb519433df019ffdf7fc.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона" , об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: из опубликованных в разделе списков на допуск людей и автомобилей, утверждавшихся лично комендантом города, следует, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего четыре служебных автомобиля.Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.
https://ria.ru/20201107/parad-1583169879.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583162691_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_88f1d358dd2aeb731e031a5230951331.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество

Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве

00:23 07.11.2020 (обновлено: 00:35 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Аркадий ШайхетВоенный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона" , об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.
Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.
Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФПлан парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
1 из 5
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФРасчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
2 из 5
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
3 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФНомер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
Номер газеты Красная звезда от 9 ноября 1941 года
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
1 из 5
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
2 из 5
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
3 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: из опубликованных в разделе списков на допуск людей и автомобилей, утверждавшихся лично комендантом города, следует, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего четыре служебных автомобиля.
Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.
Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.
После военного парада 7 ноября 1941 года – на фронт - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
00:31
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
 
РоссияИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния