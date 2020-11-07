https://ria.ru/20201107/parad-1583473889.html

Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве

Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве

Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:23

2020-11-07T00:23

2020-11-07T00:35

россия

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона" , об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: из опубликованных в разделе списков на допуск людей и автомобилей, утверждавшихся лично комендантом города, следует, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего четыре служебных автомобиля.Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.

https://ria.ru/20201107/parad-1583169879.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество