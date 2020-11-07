Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:23 07.11.2020 (обновлено: 00:35 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона" , об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.
Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.
Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФПлан парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
1 из 5
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФРасчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
2 из 5
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
3 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФДоклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФНомер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
1 из 5
План парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
2 из 5
Расчет времени для парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
3 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
4 из 5
Доклад-справка по параду 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
5 из 5
Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года
© Министерство обороны РФ Сайт Министерства обороны РФ
Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: из опубликованных в разделе списков на допуск людей и автомобилей, утверждавшихся лично комендантом города, следует, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего четыре служебных автомобиля.
Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.
Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.