https://ria.ru/20201107/padenie-1583528936.html

Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:34

2020-11-07T16:34

2020-11-07T18:19

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

следственный комитет россии (ск рф)

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области.На кадрах видно, как самолет летит над шоссе, резко теряя высоту. Он оставляет за собой шлейф белого дыма.По данным экстренных служб региона, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.Как сообщили в МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково, Раменский район, в город Рыбинск (Ярославская область).Предварительная причина крушения — неисправность двигателей. Обстоятельства ЧП выясняются. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20200801/1575250329.html

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры падения самолета над Люберцами Под Люберцами разбился легкомоторный самолет. 2020-11-07T16:34 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия