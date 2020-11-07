Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье
16:34 07.11.2020 (обновлено: 18:19 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области.
На кадрах видно, как самолет летит над шоссе, резко теряя высоту. Он оставляет за собой шлейф белого дыма.
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
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На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
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На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
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На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
1 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
2 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
3 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
По данным экстренных служб региона, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.
Как сообщили в МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково, Раменский район, в город Рыбинск (Ярославская область).
Предварительная причина крушения — неисправность двигателей. Обстоятельства ЧП выясняются. Прокуратура начала проверку.