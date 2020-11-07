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Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье
Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье
Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:34
2020-11-07T18:19
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области.На кадрах видно, как самолет летит над шоссе, резко теряя высоту. Он оставляет за собой шлейф белого дыма.По данным экстренных служб региона, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.Как сообщили в МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково, Раменский район, в город Рыбинск (Ярославская область).Предварительная причина крушения — неисправность двигателей. Обстоятельства ЧП выясняются. Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200801/1575250329.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье

16:34 07.11.2020 (обновлено: 18:19 07.11.2020)
 
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области.
На кадрах видно, как самолет летит над шоссе, резко теряя высоту. Он оставляет за собой шлейф белого дыма.
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
1 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
2 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
3 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
1 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
2 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : МЧС России
3 из 3
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
По данным экстренных служб региона, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.
Как сообщили в МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково, Раменский район, в город Рыбинск (Ярославская область).
Предварительная причина крушения — неисправность двигателей. Обстоятельства ЧП выясняются. Прокуратура начала проверку.
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Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеСледственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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