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Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП Оверчука
Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП Оверчука
Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, пострадавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное, пока он остается в больнице под наблюдением... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:06
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алексей оверчук
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, пострадавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное, пока он остается в больнице под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Андрей Матвеев.ДТП произошло около 20.30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины. В результате ДТП пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, его доставили в ЦКБ.Его водитель также пострадал. У него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, уточнил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html
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алексей оверчук, москва, происшествия

Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП Оверчука

11:06 07.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, пострадавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное, пока он остается в больнице под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Андрей Матвеев.
ДТП произошло около 20.30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины. В результате ДТП пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, его доставили в ЦКБ.
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"Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей", - сказал Матвеев.
Его водитель также пострадал. У него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, уточнил пресс-секретарь.
 
Алексей ОверчукМоскваПроисшествия
 
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