https://ria.ru/20201107/overchuk-1583496843.html
Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП Оверчука
Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего в ДТП Оверчука
Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, пострадавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное, пока он остается в больнице под наблюдением... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:06
2020-11-07T11:06
2020-11-07T11:06
алексей оверчук
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние вице-премьера РФ Алексея Оверчука, пострадавшего в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, стабильное, пока он остается в больнице под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Андрей Матвеев.ДТП произошло около 20.30 мск. По предварительным данным ГИБДД, столкнулись две машины. В результате ДТП пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, его доставили в ЦКБ.Его водитель также пострадал. У него сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, уточнил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей оверчук, москва, происшествия