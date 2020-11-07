Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/otsledit-1583474611.html
Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона
Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона
Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T03:17
2020-11-07T09:24
антон куканов
россия
роскачество
whatsapp inc.
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названы способы обнаружить человека по номеру телефона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d431fb1a3797a60d49efaf3a080d22.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые вы, возможно, не хотели бы сообщать. Для этого вовсе не надо заниматься "пробиванием" номера через находящиеся в публичном доступе базы данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.Если информация на ней не закрыта от посторонних, злоумышленники могут использовать ее в своих интересах посредством методов социальной инженерии, предупредил он."Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, он советует пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения – должны быть привязаны к одному, а прочие аккаунты к другому номеру. "Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201106/facebook--1583284814.html
https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f4153d6a8c7406e2e78d9ed47714b3f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон куканов, россия, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество

Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона

03:17 07.11.2020 (обновлено: 09:24 07.11.2020)
 
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Pixabay License/Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые вы, возможно, не хотели бы сообщать. Для этого вовсе не надо заниматься "пробиванием" номера через находящиеся в публичном доступе базы данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу", — объясняет эксперт.
Если информация на ней не закрыта от посторонних, злоумышленники могут использовать ее в своих интересах посредством методов социальной инженерии, предупредил он.
"Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.
Facebook - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 03:13
Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона
Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, он советует пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения – должны быть привязаны к одному, а прочие аккаунты к другому номеру.
"Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 03:17
Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке
 
Антон КукановРоссияРоскачествоWhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния