Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона
03:17 07.11.2020 (обновлено: 09:24 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые вы, возможно, не хотели бы сообщать. Для этого вовсе не надо заниматься "пробиванием" номера через находящиеся в публичном доступе базы данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу", — объясняет эксперт.
Если информация на ней не закрыта от посторонних, злоумышленники могут использовать ее в своих интересах посредством методов социальной инженерии, предупредил он.
"Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.
Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, он советует пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения – должны быть привязаны к одному, а прочие аккаунты к другому номеру.
"Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.