https://ria.ru/20201107/otsledit-1583474611.html

Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона

Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона

Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T03:17

2020-11-07T03:17

2020-11-07T09:24

антон куканов

россия

роскачество

whatsapp inc.

технологии

общество

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Названы способы обнаружить человека по номеру телефона

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые вы, возможно, не хотели бы сообщать. Для этого вовсе не надо заниматься "пробиванием" номера через находящиеся в публичном доступе базы данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.Если информация на ней не закрыта от посторонних, злоумышленники могут использовать ее в своих интересах посредством методов социальной инженерии, предупредил он."Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, он советует пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения – должны быть привязаны к одному, а прочие аккаунты к другому номеру. "Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.

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https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, россия, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество