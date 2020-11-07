В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана
11:51 07.11.2020 (обновлено: 13:39 07.11.2020)
БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Здание почетного консульства Азербайджана обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД.
"В ночь с 6 на 7 ноября около 02.30 часов здание почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харькове было обстреляно из огнестрельного оружия. По двери и окнам здания консульства было произведено шесть выстрелов. Никто среди сотрудников консульства не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Видеокамеры почетного консульства зафиксировали двух нападавших лиц", - информирует внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Уточняется, что в связи с нападением на здание консульства полиция Харькова возбудила уголовное дело.
"Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы совершают провокации в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове должно быть рассмотрено именно в контексте этих угроз. Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом, а также членов местной азербайджанской общины", - заявили в МИД в Баку, отметив, что азербайджанская сторона будет сотрудничать с местными правоохранителями для наказания виновных.
Комментарием полиции Украины РИА Новости пока не располагает.
Как передает местное издание "Депо. Харьков" со ссылкой на пресс-службу местной полиции, при осмотре места инцидента полицейские изъяли две гильзы и три частицы металла от пули, дело возбуждено по статье "хулиганство". "Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - пишет издание.