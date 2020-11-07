https://ria.ru/20201107/obstrel-1583501125.html

В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

Здание почетного консульства Азербайджана обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T11:51

2020-11-07T11:51

2020-11-07T13:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

харьков

азербайджан

украина

в мире

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БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Здание почетного консульства Азербайджана обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского МИД.Уточняется, что в связи с нападением на здание консульства полиция Харькова возбудила уголовное дело."Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы совершают провокации в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове должно быть рассмотрено именно в контексте этих угроз. Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом, а также членов местной азербайджанской общины", - заявили в МИД в Баку, отметив, что азербайджанская сторона будет сотрудничать с местными правоохранителями для наказания виновных.Комментарием полиции Украины РИА Новости пока не располагает.Как передает местное издание "Депо. Харьков" со ссылкой на пресс-службу местной полиции, при осмотре места инцидента полицейские изъяли две гильзы и три частицы металла от пули, дело возбуждено по статье "хулиганство". "Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - пишет издание.

нагорно-карабахская республика

харьков

азербайджан

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, харьков, азербайджан, украина, в мире