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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html
ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали еще в пяти государствах помимо Дании, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:46
2020-11-07T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
швеция
нидерланды
италия
сша
испания
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали еще в пяти государствах помимо Дании, сообщила Всемирная организация здравоохранения.Этими странами стали Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция."Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", — указывается на сайте организации.Отмечается, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок. Власти страны подчеркнули, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины. Они приняли решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 48,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,234 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/daniya-1583510835.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, швеция, нидерланды, италия, сша, испания, в мире

ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками

15:46 07.11.2020 (обновлено: 23:06 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали еще в пяти государствах помимо Дании, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Этими странами стали Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.
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13:28Распространение нового коронавируса
Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок
"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", — указывается на сайте организации.
Отмечается, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.
С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок. Власти страны подчеркнули, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины. Они приняли решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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В ВОЗ прокомментировали решение датских властей уничтожить всех норок
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 48,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,234 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗШвецияНидерландыИталияСШАИспанияВ мире
 
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