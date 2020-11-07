https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками

ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками

Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали еще в пяти государствах помимо Дании, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:46

2020-11-07T15:46

2020-11-07T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

швеция

нидерланды

италия

сша

испания

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Инфицирование норок коронавирусом зафиксировали еще в пяти государствах помимо Дании, сообщила Всемирная организация здравоохранения.Этими странами стали Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция."Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", — указывается на сайте организации.Отмечается, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок. Власти страны подчеркнули, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины. Они приняли решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 48,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,234 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/daniya-1583510835.html

https://ria.ru/20201105/norki-1583195937.html

швеция

нидерланды

италия

сша

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, швеция, нидерланды, италия, сша, испания, в мире