https://ria.ru/20201107/nepal-1583397670.html

Непал открывает границы для альпинистов и путешествующих группой

Непал открывает границы для альпинистов и путешествующих группой

Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:02

2020-11-07T13:02

2020-11-07T13:02

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает Travel and Leisure.Желающие попасть в Непал, взойти на Эверест, должны будут получить заранее визу и прилететь с отрицательным тестом на COVID-19. Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Отель нужно забронировать заблаговременно с расчетом на то, что первые семь дней в нем придется провести карантин. Причем на пятый день придется сдать еще один тест.Путешественники также должны будут иметь страховку, которая покрывала бы лечение на сумму от пяти тысяч долларов на человека в случае заражения COVID-19."Мы открываем страну только для альпинистов и туристов, путешествующих группой, и заранее получивших разрешение", — сказал представитель министерства туризма Непала. Власти недавно приняли группу туристов и поняли, как нужно координировать все действия в условиях пандемии.Чтобы работать с прибывающими гостями. Отрицательные результаты теста на коронавирус должны представить сопровождающие их гиды, носильщики, повара. Также они обязаны подтвердить, что не были в районах с большим числом зараженных в течение последних двух недель.

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html

непал

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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