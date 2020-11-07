https://ria.ru/20201107/nepal-1583397670.html
Непал открывает границы для альпинистов и путешествующих группой
Непал открывает границы для альпинистов и путешествующих группой
Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:02
2020-11-07T13:02
2020-11-07T13:02
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает Travel and Leisure.Желающие попасть в Непал, взойти на Эверест, должны будут получить заранее визу и прилететь с отрицательным тестом на COVID-19. Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Отель нужно забронировать заблаговременно с расчетом на то, что первые семь дней в нем придется провести карантин. Причем на пятый день придется сдать еще один тест.Путешественники также должны будут иметь страховку, которая покрывала бы лечение на сумму от пяти тысяч долларов на человека в случае заражения COVID-19."Мы открываем страну только для альпинистов и туристов, путешествующих группой, и заранее получивших разрешение", — сказал представитель министерства туризма Непала. Власти недавно приняли группу туристов и поняли, как нужно координировать все действия в условиях пандемии.Чтобы работать с прибывающими гостями. Отрицательные результаты теста на коронавирус должны представить сопровождающие их гиды, носильщики, повара. Также они обязаны подтвердить, что не были в районах с большим числом зараженных в течение последних двух недель.
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм, непал
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает
Travel and Leisure.
Желающие попасть в Непал, взойти на Эверест, должны будут получить заранее визу и прилететь с отрицательным тестом на COVID-19. Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия.
Отель нужно забронировать заблаговременно с расчетом на то, что первые семь дней в нем придется провести карантин. Причем на пятый день придется сдать еще один тест.
Путешественники также должны будут иметь страховку, которая покрывала бы лечение на сумму от пяти тысяч долларов на человека в случае заражения COVID-19.
"Мы открываем страну только для альпинистов и туристов, путешествующих группой, и заранее получивших разрешение", — сказал представитель министерства туризма Непала. Власти недавно приняли группу туристов и поняли, как нужно координировать все действия в условиях пандемии.
Чтобы работать с прибывающими гостями. Отрицательные результаты теста на коронавирус должны представить сопровождающие их гиды, носильщики, повара. Также они обязаны подтвердить, что не были в районах с большим числом зараженных в течение последних двух недель.