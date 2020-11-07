https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html
На Ямале произошел разлив нефтепродуктов после пожара на трубопроводе
На Ямале произошел разлив нефтепродуктов после пожара на трубопроводе
В Ямало-Ненецком автономном округе после порыва трубопровода обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T18:57
2020-11-07T18:57
2020-11-07T19:23
газпром нефть
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе после порыва трубопровода обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров.Об этом говорится в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго.Порыв произошел утром на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти", после этого начался пожар.Аварийный участок перекрыли, возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Пришлось остановить 66 скважин. На месте идут аварийно-восстановительные работы.Прокуратура ЯНАО поручила природоохранному подразделению начать проверку.
https://ria.ru/20200616/1572995571.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия