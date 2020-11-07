https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html

На Ямале произошел разлив нефтепродуктов после пожара на трубопроводе

На Ямале произошел разлив нефтепродуктов после пожара на трубопроводе

В Ямало-Ненецком автономном округе после порыва трубопровода обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T18:57

2020-11-07T18:57

2020-11-07T19:23

газпром нефть

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе после порыва трубопровода обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров.Об этом говорится в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго.Порыв произошел утром на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти", после этого начался пожар.Аварийный участок перекрыли, возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Пришлось остановить 66 скважин. На месте идут аварийно-восстановительные работы.Прокуратура ЯНАО поручила природоохранному подразделению начать проверку.

https://ria.ru/20200616/1572995571.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром нефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия