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Адвокат рассказал, как поделят наследство Жванецкого
Адвокат рассказал, как поделят наследство Жванецкого
Адвокат Сергей Жорин в беседе с порталом "Телепрограмма" предположил, как могут поделить наследство сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:32
2020-11-07T16:35
умер михаил жванецкий
россия
московский театр миниатюр
сергей жорин
аркадий райкин
михаил жванецкий
одесса
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с порталом "Телепрограмма" предположил, как могут поделить наследство сатирика Михаила Жванецкого.Юрист, отвечая на вопрос о возможности получения наследства внебрачными детьми артиста, отметил, что важно установить родство."Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто", — объяснил адвокат. Из всего имущества, сказал Жорин, нужно будет выделить супружескую долю. Если супруги не заключали брачный договор, то половина нажитого в браке имущества принадлежит жене. Остальное, по словам юриста, поделят между наследниками первой очереди: это дети и супруга."Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле", — сказал адвокат.Если при этом было завещание, тогда будут выполнять волю умершего, напомнил он. "Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля", — отметил адвокат. Жорин также уточнил, что трудоспособные наследники, которые не упомянуты в завещании, не могут рассчитывать на наследство. С последней женой, Натальей Суворовой, пишет портал, сатирик прожил почти 30 лет.О смерти Михаила Жванецкого стало известно вчера. Он скончался на 87-м году жизни.Сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе. Во время учебы он стал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Театра миниатюр, а позже пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре сатирик написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему славу. Он также выступал и самостоятельно, а в 1988 году создал Московский театр миниатюр. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html
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умер михаил жванецкий, россия, московский театр миниатюр, сергей жорин, аркадий райкин, михаил жванецкий, одесса, общество

Адвокат рассказал, как поделят наследство Жванецкого

13:32 07.11.2020 (обновлено: 16:35 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с порталом "Телепрограмма" предположил, как могут поделить наследство сатирика Михаила Жванецкого.
Юрист, отвечая на вопрос о возможности получения наследства внебрачными детьми артиста, отметил, что важно установить родство.
"Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто", — объяснил адвокат. Из всего имущества, сказал Жорин, нужно будет выделить супружескую долю.
Если супруги не заключали брачный договор, то половина нажитого в браке имущества принадлежит жене. Остальное, по словам юриста, поделят между наследниками первой очереди: это дети и супруга.
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"Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле", — сказал адвокат.
Если при этом было завещание, тогда будут выполнять волю умершего, напомнил он.
"Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля", — отметил адвокат. Жорин также уточнил, что трудоспособные наследники, которые не упомянуты в завещании, не могут рассчитывать на наследство.
С последней женой, Натальей Суворовой, пишет портал, сатирик прожил почти 30 лет.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно вчера. Он скончался на 87-м году жизни.
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Сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе. Во время учебы он стал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Театра миниатюр, а позже пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре сатирик написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему славу. Он также выступал и самостоятельно, а в 1988 году создал Московский театр миниатюр. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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Умер Михаил ЖванецкийРоссияМосковский театр миниатюрСергей ЖоринАркадий РайкинМихаил ЖванецкийОдессаОбщество
 
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