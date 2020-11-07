https://ria.ru/20201107/nalogi-1583446383.html

И снова успешные реформы: украинцы будут массово платить новые налоги

И снова успешные реформы: украинцы будут массово платить новые налоги

На днях глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обрушился с критикой на взимаемый на... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:05

верховная рада украины

киев

украина

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На днях глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обрушился с критикой на взимаемый на Украине налог на недвижимость, назвав его средневековым.В общем-то, с претензиями к существованию налога, базой начисления которого является не стоимость недвижимости, а ее площадь, сложно не согласиться. Это и правда некое подобие налога на окна или дымоходы, которые собирались в Средневековье.Однако предложенная главой профильного комитета парламента и членом правящей партии альтернатива впечатляет: если существующий налог в силу особенностей его начисления платят немногие граждане, то его замену придется платить большинству. И в других суммах. Бизнесу тоже предстоит существенно раскошелиться.Приятным довеском к существенному увеличению количества плательщиков налога на недвижимость станет и аналогичное увеличение количества плательщиков транспортного налога. Хотя его Гетманцев не критиковал и даже не упоминал.Цель проталкиваемых партией власти изменений заключается, конечно же, не в модернизации средневекового налога, а в увеличении фискального давления на максимально широкие слои населения, обладающие хоть какими-то активами, а равно и на бизнес.Сегодня на Украине налог на недвижимость, как уже упоминалось, действительно взимается в довольно диком формате: базой обложения служит площадь объекта. Но при этом, например, физическое лицо не платит налог на квартиру площадью до 60 квадратных метров, дом до 120 квадратных метров, а при наличии и квартиры, и дома — до 180 квадратных метров. Все это из расчета на одного человека — при оформлении недвижимости на нескольких лиц необлагаемая площадь пропорционально увеличивается. Кроме "кватирных" льгот есть и другие. Не облагаются налогом детские дома, садики, школы, используемые по прямому назначению промышленные строения и склады производственных и строительных предприятий, а также нежилая недвижимость, используемая в работе малым бизнесом.По причине наличия льгот, а также по причине отсутствия порядка в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество, которое было приобретено до 2013 года, плательщиков налога на недвижимое имущество среди физических лиц сегодня насчитывается совсем немного. Ставка установлена в размере до 1,5 процента минимальной зарплаты (устанавливается местной властью) на начало года за каждый сверхнормативный квадратный метр площади. Это около 70 гривен в 2020 году и 63 гривны в 2019 году. С учетом всех этих обстоятельств в прошлом году физические лица заплатили в бюджет всего 555 миллионов гривен налога на жилую недвижимость. Плюс еще 649 миллионов за объекты нежилой недвижимости. Юридические лица за жилую недвижимость заплатили 142 миллиона, а за нежилую — 3,5 миллиарда гривен, что явно не является критичной суммой. Транспортный налог в бытность президентом Виктора Януковича на Украине вообще отменили. Однако после Майдана его восстановили как бы для богатых автовладельцев — сначала для легковых автомобилей возрастом до пяти лет с двигателем от трех литров, позже для легковых автомобилей стоимостью от 750 минимальных зарплат, сейчас — от 375 минимальных зарплат (62 тысячи долларов). При этом ставка налога единая: 25 тысяч гривен в год. В 2019 году в бюджет собрали 151 миллион гривен с физических лиц и 125 миллионов с юридических.Теперь же не будет облагаться налогом только жилье пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда, а также малолетних (несовершеннолетних) и недееспособных лиц. И то при условии, если, во-первых, стоимость квартиры не превышает 300 размеров минимальной зарплаты (с начала следующего года около 60 тысяч долларов) для крупных городов-миллионников и до 100 размеров минимальной зарплаты (около 20 тысяч долларов) для остальных населенных пунктов. Для домов, соответственно, 120 и 50 тысяч долларов. И во-вторых — если это жилье не сдается в аренду.Других льгот нет, в том числе для общежитий, детских домов, садиков, школ. Не предусмотрено никаких послаблений и для нежилой недвижимости, что станет еще одним приятным сюрпризом и для остатков украинской промышленности, и для малого бизнеса, который принимал самое активное участие в Майдане.Ставки предлагается установить в размере до 0,2 процента от оценочной стоимости для жилья и до 0,3 процента — для нежилой недвижимости за каждый квадратный метр. В качестве примера посчитаем, что это означает для владельцев обычных двух- трехкомнатных квартир в Киеве размером 60-80 квадратных метров. В спальных районах их усредненная цена на вторичном рынке будет на уровне 60-80 тысяч долларов. При нынешнем варианте налога владелец квартиры площадью 60 квадратных метров не платил ничего, владелец квартиры площадью 80 квадратных метров платил 50 долларов. По новому варианту, если считать по верхней границе ставки, первому придется заплатить 120 долларов, второму — 160 долларов. Даже этот пример показывает, что в большей степени предполагается пополнять бюджет за счет людей, имеющих социальное жилье. Кстати, жителям общежитий платить налог будет особенно приятно. Не говоря о намерении облагать налогом детские дома, садики и школы.Разумеется, новый налог идет в качестве приятной добавки к высоким и постоянно растущим коммунальным тарифам.Но и это не все. Оценочная стоимость, которую будут использовать налоговики при начислении налога, вполне может превышать реальную рыночную. И тогда владельцу недвижимости придется заплатить налог, за свой счет провести оценку своего имущества и по факту ее проведения претендовать на возврат излишне уплаченных сумм. Разумеется, такая процедура, по сути, делает оценочную стоимость, которую будут использовать налоговики, неоспариваемой.Новый порядок налогообложения коммерческой недвижимости светит многократным увеличением фискальной нагрузки. Что особенно проблематичным станет для производственных предприятий.Базу обложения транспортным налогом предлагается также существенно расширить. При этом включение в перечень объектов налогообложения зарегистрированных на Украине вертолетов, яхт, дорогих моторных катеров и мотоциклов теоретически выглядит адекватно, если не учитывать того факта, что почти все они на Украине не зарегистрированы.Но вот снижение пороговой стоимости облагаемых транспортных средств с 375 до 200 минимальных зарплат и обложение налогом не только легковых, а и коммерческих автомобилей — это явно не о налоге на роскошь, каковым когда-то представляла майданная власть возрожденный транспортный налог. Тридцать три тысячи долларов — это цена далеко не самого роскошного легкового автомобиля, а уж для коммерческих авто это совсем ничего.При этом одни и те же 25 тысяч гривен в бюджет придется заплатить как владельцу машины стоимостью 33 тысячи долларов, так и владельцу многократно более дорогого автомобиля.Резюмируя, можно сделать вывод, что в условиях продолжающегося развала экономики украинская власть не видит других вариантов, кроме усиления фискального давления на максимально широкие слои населения и остатки своей промышленности, но точно не за счет олигархов или транснациональных компаний, которые дружно дербанят сырьевые ресурсы. Причем после прошедших местных выборов для Зеленского и Ко открывается длинный горизонт для подобного закручивания гаек — в обозримой перспективе никаких выборов на Украине не предвидится, а потому можно не стесняться.

https://ria.ru/20201007/ukraina-1578541718.html

https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html

https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/ukraina-1583390959.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

верховная рада украины, киев, украина