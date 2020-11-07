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Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:31
2020-11-07T21:06
россия
генеральная прокуратура рф
италия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Отмечается, что в Италии злоумышленник обвиняется в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.По версии следствия, 1 января 2016 года Райлеан в итальянском городе Канеграте с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, проник в ресторан и напал на местного жителя. Мужчине причинили тяжелые травмы и похитили семь тысяч евро.Кроме того, потерпевшего пытали, чтобы выяснить код от сейфа. После этого преступник и его соучастники забрали у жертвы сотовый телефон и скрылись.В ноябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск.
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россия, генеральная прокуратура рф, италия, происшествия, в мире

Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии

14:31 07.11.2020 (обновлено: 21:06 07.11.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) (Ion Railean) для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений",— говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Италии злоумышленник обвиняется в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.
По версии следствия, 1 января 2016 года Райлеан в итальянском городе Канеграте с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, проник в ресторан и напал на местного жителя. Мужчине причинили тяжелые травмы и похитили семь тысяч евро.
Кроме того, потерпевшего пытали, чтобы выяснить код от сейфа. После этого преступник и его соучастники забрали у жертвы сотовый телефон и скрылись.
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В ноябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск.

"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Райлеана вступило в законную силу. В сопровождении спецконвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию", — информирует надзорное ведомство.

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