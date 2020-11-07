https://ria.ru/20201107/naletchik-1583518033.html

Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии

Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии

Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:31

2020-11-07T14:31

2020-11-07T21:06

россия

генеральная прокуратура рф

италия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Отмечается, что в Италии злоумышленник обвиняется в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.По версии следствия, 1 января 2016 года Райлеан в итальянском городе Канеграте с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, проник в ресторан и напал на местного жителя. Мужчине причинили тяжелые травмы и похитили семь тысяч евро.Кроме того, потерпевшего пытали, чтобы выяснить код от сейфа. После этого преступник и его соучастники забрали у жертвы сотовый телефон и скрылись.В ноябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск.

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https://ria.ru/20200918/polsha-1577419795.html

россия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, италия, происшествия, в мире