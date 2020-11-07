Россия выдала грабителя, обвиняемого в преступлениях в Италии
14:31 07.11.2020 (обновлено: 21:06 07.11.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выдала Италии злоумышленника, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) (Ion Railean) для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений",— говорится в сообщении.
Отмечается, что в Италии злоумышленник обвиняется в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.
По версии следствия, 1 января 2016 года Райлеан в итальянском городе Канеграте с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, проник в ресторан и напал на местного жителя. Мужчине причинили тяжелые травмы и похитили семь тысяч евро.
Кроме того, потерпевшего пытали, чтобы выяснить код от сейфа. После этого преступник и его соучастники забрали у жертвы сотовый телефон и скрылись.
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В ноябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск.
"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Райлеана вступило в законную силу. В сопровождении спецконвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию", — информирует надзорное ведомство.
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