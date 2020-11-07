https://ria.ru/20201107/myasnikov-1583529141.html

Мясников развеял популярные мифы о вредных продуктах

Мясников развеял популярные мифы о вредных продуктах

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о распространенных заблуждениях о вреде различных продуктов, которые удалось развеять ученым в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:28

2020-11-07T16:28

2020-11-07T17:02

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о распространенных заблуждениях о вреде различных продуктов, которые удалось развеять ученым в последние годы."Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине", — заявил он.Мясников отметил, что наиболее революционно изменились представления о красном мясе: говядине, баранине и свинине. По его словам, ранее считалось, что эти продукты провоцируют инфаркты или инсульты, однако в ходе исследований удалось выяснить, что это представление ошибочно. Вместе с тем доктор отметил, что злоупотреблять красным мясом не надо, поскольку оно является фактором риска для развития рака кишечника, и есть его следует не чаще трех раз в неделю. Врач добавил, что ранее яйца считались вредным продуктом из-за содержания холестерина, однако впоследствии выяснилось, что они повышают уровень "хорошего" холестерина в крови и содержат много полезных веществ. При этом норма потребления составляет два яйца в сутки.Помимо этого врач подчеркнул, что вино в малых количествах также благотворно влияет на организм. Он отметил, что здесь крайне важно соблюдать меру."У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали", — сказал он.Также Мясников отметил, что раньше сливочное масло считалось вредным продуктом, однако сегодня на нем можно жарить пищу.Помимо этого врач добавил, что если раньше врачи рекомендовали пить обезжиренное молоко, то теперь от этих рекомендаций отказываются и выбор жирности оставляют на откуп вкусовых предпочтений покупателей.

https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html

https://ria.ru/20201105/myasnikov-1583270770.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество, общество