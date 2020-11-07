Московские власти рассказали, сколько предприятий ввели систему чек-инов
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам в субботу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Предложенная самими рестораторами система неплохо прижилась и на сегодняшний день уже более 4 тысяч предприятий используют эту систему. В том числе на этой неделе эта система была введена в ряде организации правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились", - рассказал Немерюк.
С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.
Работа системы продлена на месяц. Среди присоединившихся к системе есть добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.