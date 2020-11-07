Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/moskva-1583510158.html
Московские власти рассказали, сколько предприятий ввели систему чек-инов
Московские власти рассказали, сколько предприятий ввели систему чек-инов
Более 4 тысяч предприятий в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам в субботу глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:25
2020-11-07T13:25
коронавирус в россии
алексей немерюк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580487407_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a48c8e434fd047e8d8fc161945a220f4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам в субботу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.Работа системы продлена на месяц. Среди присоединившихся к системе есть добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/moskva-1583504805.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580487407_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d76623c9fab0aa671737ca97c4be95e3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, алексей немерюк, москва, общество

Московские власти рассказали, сколько предприятий ввели систему чек-инов

13:25 07.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий в Москве оформили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил журналистам в субботу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Предложенная самими рестораторами система неплохо прижилась и на сегодняшний день уже более 4 тысяч предприятий используют эту систему. В том числе на этой неделе эта система была введена в ряде организации правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились", - рассказал Немерюк.
Сотрудники бара в защитных масках - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:34Распространение нового коронавируса
Московские власти не планируют закрывать ночные заведения
С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.
Работа системы продлена на месяц. Среди присоединившихся к системе есть добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииАлексей НемерюкМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния