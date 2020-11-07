https://ria.ru/20201107/moskva-1583504805.html

Московские власти не планируют закрывать ночные заведения

Московские власти не планируют закрывать ночные заведения

Планов закрыть ночные заведения в Москве пока нет, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:34

2020-11-07T12:34

2020-11-07T13:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Планов закрыть ночные заведения в Москве пока нет, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.Работа системы продлена на месяц. Среди присоединившихся к системе есть добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250803.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алексей немерюк, москва, общество