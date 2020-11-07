Московские власти не планируют закрывать ночные заведения
12:34 07.11.2020 (обновлено: 13:26 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Планов закрыть ночные заведения в Москве пока нет, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Пока такой информации нет, соответственно, система (чек-ин – ред.) позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться, и это помогает врачам проводить те самые эпидемрасследования", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли закрывать ночные заведения в связи с ростом числа заболевших COVID в Москве.
С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19.
Работа системы продлена на месяц. Среди присоединившихся к системе есть добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.