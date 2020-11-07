Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой демонстрацией пополнения счетов, рассказал РИА Новости представитель Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Яроcлав Каргалев.
Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции правительства с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.
Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номер банковской карты россиян.
По словам Каргалева, сегодня в арсенале мошенников много инструментов, позволяющих ввести в заблуждение, создать вокруг своего проекта ореол легитимности и замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые условия.
"С развитием цифровизиции нашего общества растет и аудитория различных видео-сервисов, как Youtube, увеличивается средний возраст посетителей. Для пожилых людей, привыкших к телевидению, видео-формат доступнее и понятнее. Этим и пользуются мошенники", - отметил эксперт.
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"Они делают нарезку не связанных репортажей и комментариев, накладывают свои голосовые дорожки, якобы информируя о несуществующих выплатах. Приятным и спокойным голосом они описывают всю процедуру получения денежной выплаты, в конце для большей уверенности показывают, как их банковский счет увеличивается. Такая наглядность и простота действия должна замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые шаги", - описал он алгоритм действий мошенников.
"Сервис Youtube выступает лишь в качестве приманки, сама схема с выплатами существует несколько лет. Любому посетителю такого сайта будет "полагаться" денежная компенсация в несколько десятков или сотен тысяч рублей. Чтобы получить эту выплату, от посетителя требуют небольшую комиссию, с которой психологически легко расстаться, ожидая по итогу крупную выплату. Этим мошенники и зарабатывают", - добавил Каргалев.