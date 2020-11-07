Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html
Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами
Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами
Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:04
2020-11-07T13:04
антон котяков
даниил егоров
максут шадаев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
group-ib
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/62/1523426222_0:118:1500:962_1400x0_80_0_0_295df344bd8766d8ba13963782bade78.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой демонстрацией пополнения счетов, рассказал РИА Новости представитель Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Яроcлав Каргалев.Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции правительства с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номер банковской карты россиян.По словам Каргалева, сегодня в арсенале мошенников много инструментов, позволяющих ввести в заблуждение, создать вокруг своего проекта ореол легитимности и замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые условия."Они делают нарезку не связанных репортажей и комментариев, накладывают свои голосовые дорожки, якобы информируя о несуществующих выплатах. Приятным и спокойным голосом они описывают всю процедуру получения денежной выплаты, в конце для большей уверенности показывают, как их банковский счет увеличивается. Такая наглядность и простота действия должна замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые шаги", - описал он алгоритм действий мошенников.
https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html
https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/62/1523426222_217:0:1500:962_1400x0_80_0_0_f494c7d5bead4877314c2783c9022532.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, даниил егоров, максут шадаев, федеральная налоговая служба (фнс россии), group-ib, общество

Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами

13:04 07.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКак не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества
Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой демонстрацией пополнения счетов, рассказал РИА Новости представитель Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Яроcлав Каргалев.
Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции правительства с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.
Женщина получает наличные деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 06:24
Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номер банковской карты россиян.
По словам Каргалева, сегодня в арсенале мошенников много инструментов, позволяющих ввести в заблуждение, создать вокруг своего проекта ореол легитимности и замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые условия.
"С развитием цифровизиции нашего общества растет и аудитория различных видео-сервисов, как Youtube, увеличивается средний возраст посетителей. Для пожилых людей, привыкших к телевидению, видео-формат доступнее и понятнее. Этим и пользуются мошенники", - отметил эксперт.
Пенсионер - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 01:18
Эксперт рассказал, как мошенники отбирают жилье у пенсионеров
"Они делают нарезку не связанных репортажей и комментариев, накладывают свои голосовые дорожки, якобы информируя о несуществующих выплатах. Приятным и спокойным голосом они описывают всю процедуру получения денежной выплаты, в конце для большей уверенности показывают, как их банковский счет увеличивается. Такая наглядность и простота действия должна замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые шаги", - описал он алгоритм действий мошенников.
"Сервис Youtube выступает лишь в качестве приманки, сама схема с выплатами существует несколько лет. Любому посетителю такого сайта будет "полагаться" денежная компенсация в несколько десятков или сотен тысяч рублей. Чтобы получить эту выплату, от посетителя требуют небольшую комиссию, с которой психологически легко расстаться, ожидая по итогу крупную выплату. Этим мошенники и зарабатывают", - добавил Каргалев.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
04:10
Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку
 
Антон КотяковДаниил ЕгоровМаксут ШадаевФедеральная налоговая служба (ФНС России)Group-IBОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния