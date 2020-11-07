https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html

Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами

Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами

Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:04

2020-11-07T13:04

2020-11-07T13:04

антон котяков

даниил егоров

максут шадаев

федеральная налоговая служба (фнс россии)

group-ib

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/62/1523426222_0:118:1500:962_1400x0_80_0_0_295df344bd8766d8ba13963782bade78.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами о якобы причитающихся им денежных компенсациях подробными объяснениями процедуры выплат и фейковой демонстрацией пополнения счетов, рассказал РИА Новости представитель Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Яроcлав Каргалев.Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала РИА Новости о фейковом ролике, смонтированном из выступлений на пресс-конференции правительства с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова.Ролик начинается с кадров из выпуска новостей, а заканчивается подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, через который злоумышленники получают личные данные и номер банковской карты россиян.По словам Каргалева, сегодня в арсенале мошенников много инструментов, позволяющих ввести в заблуждение, создать вокруг своего проекта ореол легитимности и замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые условия."Они делают нарезку не связанных репортажей и комментариев, накладывают свои голосовые дорожки, якобы информируя о несуществующих выплатах. Приятным и спокойным голосом они описывают всю процедуру получения денежной выплаты, в конце для большей уверенности показывают, как их банковский счет увеличивается. Такая наглядность и простота действия должна замотивировать потенциальную жертву выполнить требуемые шаги", - описал он алгоритм действий мошенников.

https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html

https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, даниил егоров, максут шадаев, федеральная налоговая служба (фнс россии), group-ib, общество