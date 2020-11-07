https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html
Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку
Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку
Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T04:10
2020-11-07T04:10
2020-11-07T09:35
евгений ющук
россия
мошенничество
технологии
общество
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Стало известно, почему мошенники звонят и бросают трубку
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.Чаще всего звонят и не дожидаются ответа даже не люди-мошенники, а роботы. Программы-автодозвонщики созданы специально, чтобы обзвонить как можно больше потенциальных жертв за как можно меньшее время. Ющук полагает, что такой подход нужен, чтобы выявить наиболее уязвимых людей. Защищаться от таких телефонных мошенников можно пассивно и активно. В первом случае можно просто никому и никогда не перезванивать, во втором — использовать специальные программы, советует Ющук. "Уже появились программы, которые показывают, что звонок идет от спамера или от автодозвонщика. Такие программы есть у некоторых операторов большой тройки и у некоторых производителей антивирусов. Есть смысл заказать такую услугу. Программа в момент звонка будет показывать, что это спам и отметит телефон красным. Я тестировал одну из таких программ, она хорошо работает. Она работает на краудсорсинге, то есть телефон спамера отмечает толпа народу. Очень редко бывает, когда идет звонок с телефона, который не отмечен как спамерский, но вы сами его можете так отметить для других", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений ющук, россия, мошенничество, технологии, общество
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук
.
Чаще всего звонят и не дожидаются ответа даже не люди-мошенники, а роботы. Программы-автодозвонщики созданы специально, чтобы обзвонить как можно больше потенциальных жертв за как можно меньшее время. Ющук полагает, что такой подход нужен, чтобы выявить наиболее уязвимых людей.
"Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок. Кроме того, когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но, тем не менее, один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают", — пояснил эксперт.
Защищаться от таких телефонных мошенников можно пассивно и активно. В первом случае можно просто никому и никогда не перезванивать, во втором — использовать специальные программы, советует Ющук.
"Уже появились программы, которые показывают, что звонок идет от спамера или от автодозвонщика. Такие программы есть у некоторых операторов большой тройки и у некоторых производителей антивирусов. Есть смысл заказать такую услугу. Программа в момент звонка будет показывать, что это спам и отметит телефон красным. Я тестировал одну из таких программ, она хорошо работает. Она работает на краудсорсинге, то есть телефон спамера отмечает толпа народу. Очень редко бывает, когда идет звонок с телефона, который не отмечен как спамерский, но вы сами его можете так отметить для других", — заключил эксперт.