Моди заявил, что Байден одержал яркую победу
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США.
"Поздравления Джозефу Байдену с вашей яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень", - написал Моди в Twitter.
Он также поздравил Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента США.
"От всей души поздравляю Камалу Харрис! Ваш успех является новаторским и предметом огромной гордости не только для ваших читти, но и для всех американцев индийского происхождения. Я уверен, что энергичные отношения между Индией и США станут еще крепче при вашей поддержке и руководстве", - написал Моди.
Слово "читти" - это термин для выражения нежности к младшим сестрам матери и было использовано Харрис во время предвыборной кампании.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.