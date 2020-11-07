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Моди заявил, что Байден одержал яркую победу

Моди заявил, что Байден одержал яркую победу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T22:35

2020-11-07T22:35

2020-11-07T22:35

выборы президента сша — 2020

нарендра моди

дональд трамп

джо байден

индия

сша

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США.Он также поздравил Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента США.Слово "читти" - это термин для выражения нежности к младшим сестрам матери и было использовано Харрис во время предвыборной кампании.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

индия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Харрис поздравляет Байдена с победой Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить 2020-11-07T22:35 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, дональд трамп, джо байден, индия, сша, в мире