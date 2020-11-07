https://ria.ru/20201107/miting-1583552318.html

В Лейпциге начались столкновения на митинге против нового локдауна

В Лейпциге начались столкновения на митинге против нового локдауна

Столкновения с полицией происходят в районе центрального вокзала в Лейпциге, куда ранее были оттеснены участники демонстрации против ограничительных мер властей РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:23

2020-11-07T20:23

2020-11-07T20:49

распространение нового коронавируса

германия

лейпциг

в мире

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Столкновения с полицией происходят в районе центрального вокзала в Лейпциге, куда ранее были оттеснены участники демонстрации против ограничительных мер властей ФРГ, связанных с пандемии коронавируса, сообщил телеканал MDR.Ранее тысячи протестующих против локдауна собрались в субботу в центре немецкого города Лейпциг, полиция сообщала о многочисленных нарушениях гигиенических правил в толпе - отсутствии защитных масок и необходимой дистанции между людьми. Между тем на акцию собрались около 20 тысяч человек, заявили в полиции. Ранее организаторы подали заявку на участие в демонстрации 16 тысяч человек.Власти города приняли решение прекратить акцию около 15.40 (17.40 мск) в связи с "нарушением правил", о решении сообщалось на сайте мэрии. Полицейские пытались выводить людей из центра по специальным "коридорам", чтобы обеспечить их движение в одном направлении, однако отдельные группы демонстрантов прорвались через оцепление, в настоящее время они находятся в центре, оттуда слышны взрывы пиротехники, сообщает MDR."Неконтролируемая ситуация" сложилась возле центрального вокзала, куда полиция сместила участников разных акций протеста в городе, между которыми возникли столкновения, сообщает MDR. Группы протестующих, которых телеканал называет правыми радикалами, пытаются прорвать полицейское ограждение.Газета Leipziger Volkszeitung сообщила в Твиттер, что "правоэкстремистские хулиганы и возможно умеренные демонстранты прорвали полицейское оцепление."Ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса введен в Германии со 2 ноября, он продлится до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки, однако, как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун, скорое смягчение мер маловероятно.Со 2 ноября в ФРГ продолжили работу школы и детские сады, магазины, парикмахерские. В значительной степени ограничены развлекательные мероприятия, до конца месяцы закрыты театры, опера, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки закрыты, за исключением торговли едой на вынос и работы столовых при предприятиях. Встречи вне дома в течение ноября возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум 10 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, лейпциг, в мире