В Лейпциге начались столкновения на митинге против нового локдауна
20:23 07.11.2020 (обновлено: 20:49 07.11.2020)
© AP Photo / Sebastian KahnertУчастники акции протеста против новых ограничений в Лейпциге, Германия
© AP Photo / Sebastian Kahnert
Ранее тысячи протестующих против локдауна собрались в субботу в центре немецкого города Лейпциг, полиция сообщала о многочисленных нарушениях гигиенических правил в толпе - отсутствии защитных масок и необходимой дистанции между людьми. Между тем на акцию собрались около 20 тысяч человек, заявили в полиции. Ранее организаторы подали заявку на участие в демонстрации 16 тысяч человек.
Nach Böllerwürfen und Pyrotechnikeinsatz hat sich die Polizei bei der Querdenken-Demonstration um knapp 50 Meter zurückgezogen. Polizei komplett überfordert, wird überrannt. Ungehinderter Angriff auf Pressevertreter. Extrem aggressive Stimmung und Gefahr für Presse. #le0711 pic.twitter.com/xt2KlHWAio— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) November 7, 2020
Власти города приняли решение прекратить акцию около 15.40 (17.40 мск) в связи с "нарушением правил", о решении сообщалось на сайте мэрии. Полицейские пытались выводить людей из центра по специальным "коридорам", чтобы обеспечить их движение в одном направлении, однако отдельные группы демонстрантов прорвались через оцепление, в настоящее время они находятся в центре, оттуда слышны взрывы пиротехники, сообщает MDR.
"Неконтролируемая ситуация" сложилась возле центрального вокзала, куда полиция сместила участников разных акций протеста в городе, между которыми возникли столкновения, сообщает MDR. Группы протестующих, которых телеканал называет правыми радикалами, пытаются прорвать полицейское ограждение.
Die Polizei weicht Rassisten und Antisemiten. In Leipzig hat der Staat versagt. Wieder einmal. #le0711— Nabard Faiz (@nbardEff) November 7, 2020
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Газета Leipziger Volkszeitung сообщила в Твиттер, что "правоэкстремистские хулиганы и возможно умеренные демонстранты прорвали полицейское оцепление.
"Ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса введен в Германии со 2 ноября, он продлится до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки, однако, как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун, скорое смягчение мер маловероятно.
Hoch aggressive Stimmung.— Antifa Zeckenbiss (@AZeckenbiss) November 7, 2020
Nazi-Hools werfen Flachen gegen die Polizei.#le0711 #Leipzig pic.twitter.com/v5hoApDALz
Со 2 ноября в ФРГ продолжили работу школы и детские сады, магазины, парикмахерские. В значительной степени ограничены развлекательные мероприятия, до конца месяцы закрыты театры, опера, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки закрыты, за исключением торговли едой на вынос и работы столовых при предприятиях. Встречи вне дома в течение ноября возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум 10 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
#Leipzig— Charli☀️🦎 (@CharliB97783485) November 7, 2020
Tensions en ce moment à Leipzig en Allemagne suite à la manifestation massive contre les mesures sanitaires liées au #COVID19 #le0711 #Germany #lockdown pic.twitter.com/OuOM4L6BNz