https://ria.ru/20201107/minzdrav-1583517672.html

Минздраву выделят субсидии на развитие единой государственной инфосистемы

Минздраву выделят субсидии на развитие единой государственной инфосистемы

Правительство РФ одобрило выделение Минздраву средств для развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сообщается на... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:29

2020-11-07T14:29

2020-11-07T14:29

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

технологии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минздраву средств для развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сообщается на официальном сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут выделены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для развития подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также увеличения мощности федерального центра обработки данных.Кроме того, добавляется, что проект распоряжения направлен на реализацию мер по развитию федерального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на реализацию "суперсервисов" и перевод государственных услуг в сфере здравоохранения в электронный вид.

https://realty.ria.ru/20201103/egrn-1582873330.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), технологии