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Минздраву выделят субсидии на развитие единой государственной инфосистемы
Минздраву выделят субсидии на развитие единой государственной инфосистемы
Правительство РФ одобрило выделение Минздраву средств для развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сообщается на... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:29
2020-11-07T14:29
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
технологии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минздраву средств для развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сообщается на официальном сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут выделены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для развития подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также увеличения мощности федерального центра обработки данных.Кроме того, добавляется, что проект распоряжения направлен на реализацию мер по развитию федерального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на реализацию "суперсервисов" и перевод государственных услуг в сфере здравоохранения в электронный вид.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), технологии

Минздраву выделят субсидии на развитие единой государственной инфосистемы

14:29 07.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минздраву средств для развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сообщается на официальном сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут выделены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для развития подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также увеличения мощности федерального центра обработки данных.
Кроме того, добавляется, что проект распоряжения направлен на реализацию мер по развитию федерального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на реализацию "суперсервисов" и перевод государственных услуг в сфере здравоохранения в электронный вид.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:19
Кабмин выделил 250 млн рублей Росреестру на развитие инфосистемы ЕГРН
 
РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Технологии
 
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