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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/minirovanie-1583475620.html
Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
Полиция города Филадельфия, столицы штата Пенсильвания, проверила сообщение об "угрозе минирования" в здании крупного торгового центра, который находится вблизи РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T01:05
2020-11-07T01:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
виргиния
филадельфия
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Полиция города Филадельфия, столицы штата Пенсильвания, проверила сообщение об "угрозе минирования" в здании крупного торгового центра, который находится вблизи Pennsylvania Convention Center, где все еще идет подсчет голосов избирателей на президентских выборах в США, взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщил телеканал PBS.Сообщается, что посетители торгового центра были эвакуированы. Находящийся неподалеку офис местной газеты Inquirer также был эвакуирован. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание, однако никаких взрывчатых веществ не обнаружили.Звонки с сообщениями о заложенной в здании "бомбе" поступили по меньшей мере дважды от одного человека.Ранее полиция Филадельфии сообщила о расследовании возможного заговора с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center. По данным телеканала WPVI, полиция получила сообщение о группе людей - возможно, семье - ехавшей из штата Виргиния на автомобиле Hummer, чтобы произвести нападение на здание, где ведется подсчет голосов. Как сообщает телеканал, полиция задержала одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Кроме того, согласно телеканалу, полиция обнаружила оружие и, вероятно, автомобиль Hummer, о котором говорилось в сообщении. В ходе инцидента никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель выборов пока не определен.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
виргиния
филадельфия
вашингтон (город)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.
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дональд трамп, джо байден, виргиния, филадельфия, вашингтон (город), сша, в мире

Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса

01:05 07.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке
Полицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Полиция города Филадельфия, столицы штата Пенсильвания, проверила сообщение об "угрозе минирования" в здании крупного торгового центра, который находится вблизи Pennsylvania Convention Center, где все еще идет подсчет голосов избирателей на президентских выборах в США, взрывчатых веществ в здании не обнаружили, сообщил телеканал PBS.
Сообщается, что посетители торгового центра были эвакуированы. Находящийся неподалеку офис местной газеты Inquirer также был эвакуирован. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание, однако никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
Звонки с сообщениями о заложенной в здании "бомбе" поступили по меньшей мере дважды от одного человека.
Ранее полиция Филадельфии сообщила о расследовании возможного заговора с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center. По данным телеканала WPVI, полиция получила сообщение о группе людей - возможно, семье - ехавшей из штата Виргиния на автомобиле Hummer, чтобы произвести нападение на здание, где ведется подсчет голосов. Как сообщает телеканал, полиция задержала одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Кроме того, согласно телеканалу, полиция обнаружила оружие и, вероятно, автомобиль Hummer, о котором говорилось в сообщении. В ходе инцидента никто не пострадал.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.
Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель выборов пока не определен.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВиргинияФиладельфияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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