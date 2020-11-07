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Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны
Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:19
2020-11-07T15:19
следственный комитет россии (ск рф)
майский район
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года неизвестные в станице Александровская в Майском районе осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.Ему предъявлено обвинение по статье "Вандализм" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
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следственный комитет россии (ск рф), майский район, происшествия

Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны

15:19 07.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года неизвестные в станице Александровская в Майском районе осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.
Монумент Маска скорби в Магадане - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 13:17
В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"
"По версии следствия, 1 октября 2020 года молодой человек 1999 года рождения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на территории "Александровского центрального сквера" в станице Александровская … из хулиганских побуждений нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю", - говорится в сообщении.
Ему предъявлено обвинение по статье "Вандализм" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - отмечает ведомство.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Майский районПроисшествия
 
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