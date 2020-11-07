https://ria.ru/20201107/memorial-1583522732.html

Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны

Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:19

2020-11-07T15:19

2020-11-07T15:19

следственный комитет россии (ск рф)

майский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года неизвестные в станице Александровская в Майском районе осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.Ему предъявлено обвинение по статье "Вандализм" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.

https://ria.ru/20201029/vandal-1582073748.html

майский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), майский район, происшествия