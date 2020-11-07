Житель КБР ответит в суде за осквернение мемориала героям войны
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в осквернении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года неизвестные в станице Александровская в Майском районе осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.
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"По версии следствия, 1 октября 2020 года молодой человек 1999 года рождения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на территории "Александровского центрального сквера" в станице Александровская … из хулиганских побуждений нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю", - говорится в сообщении.
Ему предъявлено обвинение по статье "Вандализм" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - отмечает ведомство.