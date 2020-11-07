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Безопасны ли маски для астматиков?
Безопасны ли маски для астматиков?
Многие астматики жалуются, что им тяжело носить маски, поскольку они затрудняют дыхание. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T02:10
2020-11-07T02:10
александр карабиненко
медицинские маски
россия
здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Многие астматики жалуются, что им тяжело носить маски, поскольку они затрудняют дыхание. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.К группе повышенного риска в условиях пандемии коронавируса относятся не только пожилые люди, но и пациенты с хроническими заболеваниями. Астматики более подвержены заражению COVID-19 и могут тяжелее переносить заболевание, предупредил пульмонолог."Астма – хроническое аллергическое воспалительное заболевание дыхательных путей. Известно, что коронавирусная инфекция поражает и бронхи, и альвеолы легких. Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке", – отметил Карабиненко.Маски для астматиков не несут дополнительной опасности за редким исключением, отметил заслуженный врач России."Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска. Если к веществам нет повышенной реакции на возникновение бронхоспазма, носить маски неопасно и даже в общем-то нужно. Маски нужно носить всем, чтобы не заражать окружающих", – подчеркнул Карабиненко.Дополнительные меры защиты для людей с астмой не нужны, уверен врач. Нужно ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и
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александр карабиненко, медицинские маски, россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Безопасны ли маски для астматиков?

02:10 07.11.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Многие астматики жалуются, что им тяжело носить маски, поскольку они затрудняют дыхание. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
К группе повышенного риска в условиях пандемии коронавируса относятся не только пожилые люди, но и пациенты с хроническими заболеваниями. Астматики более подвержены заражению COVID-19 и могут тяжелее переносить заболевание, предупредил пульмонолог.
"Астма – хроническое аллергическое воспалительное заболевание дыхательных путей. Известно, что коронавирусная инфекция поражает и бронхи, и альвеолы легких. Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке", – отметил Карабиненко.
Маски для астматиков не несут дополнительной опасности за редким исключением, отметил заслуженный врач России.
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"Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска. Если к веществам нет повышенной реакции на возникновение бронхоспазма, носить маски неопасно и даже в общем-то нужно. Маски нужно носить всем, чтобы не заражать окружающих", – подчеркнул Карабиненко.
Дополнительные меры защиты для людей с астмой не нужны, уверен врач. Нужно ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию и
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