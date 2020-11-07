https://ria.ru/20201107/makron-1583555994.html

Макрон поздравил Байдена с победой на выборах

Макрон поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже поздравил Байдена и Харрис.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер. 2020-11-07T21:02 true PT0M09S

Харрис поздравляет Байдена с победой Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить 2020-11-07T21:02 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире