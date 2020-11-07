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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/makron-1583555994.html
Макрон поздравил Байдена с победой на выборах
Макрон поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:02
2020-11-07T22:22
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже поздравил Байдена и Харрис.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена
Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер.
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Харрис поздравляет Байдена с победой
Харрис была на утренней пробежке, когда узнала последние новости - и позвонила Байдену поздравить
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РИА Новости
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джо байден, сша, в мире

Макрон поздравил Байдена с победой на выборах

21:02 07.11.2020 (обновлено: 22:22 07.11.2020)
 
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе", - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже поздравил Байдена и Харрис.

"Я горячо поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис, избранных американским народом после большой демократической мобилизации. Мы будем работать вместе - с укреплённой Европой - чтобы установить новые трансатлантические отношения и противостоять глобальным вызовам", - написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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