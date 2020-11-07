Макрон поздравил Байдена с победой на выборах
21:02 07.11.2020 (обновлено: 22:22 07.11.2020)
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе", - написал Макрон на своей странице в Twitter.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже поздравил Байдена и Харрис.
"Я горячо поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис, избранных американским народом после большой демократической мобилизации. Мы будем работать вместе - с укреплённой Европой - чтобы установить новые трансатлантические отношения и противостоять глобальным вызовам", - написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.