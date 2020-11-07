https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html

Лукашенко призвал молодежь не ломать созданное в стране

Лукашенко призвал молодежь не ломать созданное в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране происходит смена поколений, и призвал молодежь не ломать созданное в республике. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:09

2020-11-07T16:09

2020-11-07T16:09

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

европа

в мире

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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране происходит смена поколений, и призвал молодежь не ломать созданное в республике.Лукашенко подчеркнул, что уходящему поколению есть чем гордиться, есть множество достижений, важных для страны. "В тяжелейших условиях после распада Советского Союза, когда по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо - платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня", - сказал президент.В числе основных достижений он также назвал создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства. "Если Европа может обрушиться по ВВП до 20%, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно. А умеем же работать!" - продолжил Лукашенко. По его словам, "это ведь самая великая ценность в нашем государстве - люди и земля".

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/lukashenko-1583525527.html

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире