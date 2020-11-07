Лукашенко призвал молодежь не ломать созданное в стране
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране происходит смена поколений, и призвал молодежь не ломать созданное в республике.
"Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что уходящему поколению есть чем гордиться, есть множество достижений, важных для страны. "В тяжелейших условиях после распада Советского Союза, когда по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо - платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня", - сказал президент.
В числе основных достижений он также назвал создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства. "Если Европа может обрушиться по ВВП до 20%, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно. А умеем же работать!" - продолжил Лукашенко. По его словам, "это ведь самая великая ценность в нашем государстве - люди и земля".
"Нашему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать вам, новому молодому поколению, и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное - мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами", - подчеркнул президент.