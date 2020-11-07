Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583511739.html
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"
Новую Конституцию Белоруссии нужно принять "без ломки и катастроф", заявил президент Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:34
2020-11-07T14:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/100498/30/1004983013_0:140:3147:1910_1400x0_80_0_0_e0ed45e882de1ae0a74e0a356226bc23.jpg
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Новую Конституцию Белоруссии нужно принять "без ломки и катастроф", заявил президент Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС.В середине августа белорусский президент сообщил, что идет работа над уже третьим вариантом проекта основного закона — два предыдущих, по его словам, его не устроили. Он отметил, что разработка новой Конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе. Новый проект вынесут на общественное обсуждение, а затем проведут референдум, пообещал глава государства.Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко также заявил, что в обществе созрел запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение населения по поводу реформы Конституции. Второго октября палата объявила сбор предложений по изменениям основного закона.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/100498/30/1004983013_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_09a5b0463151f951cbd2e74505f9240b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"

13:34 07.11.2020 (обновлено: 14:22 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Новую Конституцию Белоруссии нужно принять "без ломки и катастроф", заявил президент Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС.

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо", — сказал он.

В середине августа белорусский президент сообщил, что идет работа над уже третьим вариантом проекта основного закона — два предыдущих, по его словам, его не устроили. Он отметил, что разработка новой Конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе. Новый проект вынесут на общественное обсуждение, а затем проведут референдум, пообещал глава государства.
Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко также заявил, что в обществе созрел запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение населения по поводу реформы Конституции. Второго октября палата объявила сбор предложений по изменениям основного закона.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:54Протесты в Белоруссии
Никто не вправе сделать Белоруссию своим "придатком", заявил Лукашенко
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния