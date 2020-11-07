https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583511739.html

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"

Новую Конституцию Белоруссии нужно принять "без ломки и катастроф", заявил президент Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:34

2020-11-07T13:34

2020-11-07T14:22

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Новую Конституцию Белоруссии нужно принять "без ломки и катастроф", заявил президент Александр Лукашенко во время посещения Белорусской АЭС.В середине августа белорусский президент сообщил, что идет работа над уже третьим вариантом проекта основного закона — два предыдущих, по его словам, его не устроили. Он отметил, что разработка новой Конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе. Новый проект вынесут на общественное обсуждение, а затем проведут референдум, пообещал глава государства.Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко также заявил, что в обществе созрел запрос на перемены, и поручил депутатам изучить мнение населения по поводу реформы Конституции. Второго октября палата объявила сбор предложений по изменениям основного закона.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире