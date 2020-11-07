https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583497794.html
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:14
2020-11-07T11:14
2020-11-07T20:31
белорусская аэс
александр лукашенко
алексей лихачев
григорий рапота
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика стала "ядерной державой".Белорусская АЭС включает в себя два блока с реакторами ВВЭР-1200, суммарная установленная электрическая мощность которых составляет 2400 МВт. В минувшем месяце на станции запустили ядерный реактор первого энергоблока. Ввод первого блока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год."Первый ток в единую энергосистему республики энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап — "опытно-промышленная эксплуатация", с увеличением мощности до 100%, начнется в конце ноября — начале декабря", — рассказали в "Росатоме".Всего за трое суток после включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии. Это позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа, что обошлось бы в сумму около миллиона долларов.
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583168424.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусская аэс, александр лукашенко, алексей лихачев, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире