Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583497794.html
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:14
2020-11-07T20:31
белорусская аэс
александр лукашенко
алексей лихачев
григорий рапота
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1400x0_80_0_0_94f2af8dcafca3ab6b475fac77f44563.jpg
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика стала "ядерной державой".Белорусская АЭС включает в себя два блока с реакторами ВВЭР-1200, суммарная установленная электрическая мощность которых составляет 2400 МВт. В минувшем месяце на станции запустили ядерный реактор первого энергоблока. Ввод первого блока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год."Первый ток в единую энергосистему республики энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап — "опытно-промышленная эксплуатация", с увеличением мощности до 100%, начнется в конце ноября — начале декабря", — рассказали в "Росатоме".Всего за трое суток после включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии. Это позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа, что обошлось бы в сумму около миллиона долларов.
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583168424.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_2b2a128c73ede8f4b8c79b2c50fbde59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, александр лукашенко, алексей лихачев, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире

Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

11:14 07.11.2020 (обновлено: 20:31 07.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика стала "ядерной державой".

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой", — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
08:00
"Назло Москве и Минску". Прибалтика мешает строительству выгодной АЭС
Белорусская АЭС включает в себя два блока с реакторами ВВЭР-1200, суммарная установленная электрическая мощность которых составляет 2400 МВт. В минувшем месяце на станции запустили ядерный реактор первого энергоблока. Ввод первого блока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год.
"Первый ток в единую энергосистему республики энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап — "опытно-промышленная эксплуатация", с увеличением мощности до 100%, начнется в конце ноября — начале декабря", — рассказали в "Росатоме".
Всего за трое суток после включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии. Это позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа, что обошлось бы в сумму около миллиона долларов.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:52Ядерные технологии
В Минске прокомментировали ноту Литвы из-за запуска БелАЭС
 
Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоАлексей ЛихачевГригорий РапотаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния