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Шоубиз
https://ria.ru/20201107/littlebig-1583515741.html
Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки
Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки
Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:16
2020-11-07T14:16
шоубиз
софья таюрская
александр гудков
the hatters
ильич (илья прусикин)
little big
гарик харламов (игорь)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки.Накануне группа выложила на YouTube-канале музыкальное видео в новогодней стилистике. В нем они рассказали об отношении к уходящему году.В клипе вместе с участниками коллектива также снялись и другие известные в шоу-бизнесе люди: Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие, включая зарубежных исполнителей.Клип заканчивается лозунгом "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся.
https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html
https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html
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софья таюрская, александр гудков, the hatters, ильич (илья прусикин), little big, гарик харламов (игорь), санкт-петербург

Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки

14:16 07.11.2020
 
© @Little Big/YouTubeLittle Big - "SMD2020"
Little Big - SMD2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© @Little Big/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки.
Накануне группа выложила на YouTube-канале музыкальное видео в новогодней стилистике. В нем они рассказали об отношении к уходящему году.
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В клипе вместе с участниками коллектива также снялись и другие известные в шоу-бизнесе люди: Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие, включая зарубежных исполнителей.
Клип заканчивается лозунгом "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся.
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ШоубизСофья ТаюрскаяАлександр ГудковThe HattersИльич (Илья Прусикин)Little BigГарик Харламов (Игорь)Санкт-Петербург
 
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