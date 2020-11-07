https://ria.ru/20201107/littlebig-1583515741.html

Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки

Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки

Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:16

2020-11-07T14:16

2020-11-07T14:16

шоубиз

софья таюрская

александр гудков

the hatters

ильич (илья прусикин)

little big

гарик харламов (игорь)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки.Накануне группа выложила на YouTube-канале музыкальное видео в новогодней стилистике. В нем они рассказали об отношении к уходящему году.В клипе вместе с участниками коллектива также снялись и другие известные в шоу-бизнесе люди: Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие, включая зарубежных исполнителей.Клип заканчивается лозунгом "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся.

https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html

https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, александр гудков, the hatters, ильич (илья прусикин), little big, гарик харламов (игорь), санкт-петербург