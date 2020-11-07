https://ria.ru/20201107/littlebig-1583515741.html
Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки
Новый клип Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за сутки
Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:16
2020-11-07T14:16
2020-11-07T14:16
шоубиз
софья таюрская
александр гудков
the hatters
ильич (илья прусикин)
little big
гарик харламов (игорь)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новый клип панк-рейв-группы Little Big на песню "SMD2020" перевалил за отметку в 2,5 миллиона просмотров за первые сутки.Накануне группа выложила на YouTube-канале музыкальное видео в новогодней стилистике. В нем они рассказали об отношении к уходящему году.В клипе вместе с участниками коллектива также снялись и другие известные в шоу-бизнесе люди: Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие, включая зарубежных исполнителей.Клип заканчивается лозунгом "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся.
https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html
https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, александр гудков, the hatters, ильич (илья прусикин), little big, гарик харламов (игорь), санкт-петербург