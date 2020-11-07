https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583500189.html

Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице

Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице

В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T11:45

2020-11-07T11:45

2020-11-07T11:45

здоровье - общество

тайвань

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат упомянул вслух любимое блюдо из курицы. Об этом сообщило местное издание Taiwannews.Так, в июле этого года молодой человек попал в аварию на скутере. Врачи выявили у него разрыв селезенки, правой почки, печени, а также внутреннее кровотечение, часть внутренних органов оказалась серьезно повреждена. Медики провели экстренную операцию и смогли стабилизировать состояние пациента, однако он впал в глубокую кому. За время пребывания в больнице пострадавший перенес еще шесть операций. Как пишет издание, семья Чиу молилась, чтобы он поправился. Однажды, рассказала медсестра, старший брат пациента пошутил, что хочет съесть любимое блюдо Чиу — курицу. На тот момент молодой человек более двух месяцев находился в коме.Однако после фразы о курице пульс пациента начал резко учащаться. Чиу стал приходить в сознание, а его жизненные показатели — стабилизироваться. В итоге тайванец полностью выздоровел. Позднее он вернулся в больницу с тортом, чтобы поблагодарить медиков за их старания.

https://ria.ru/20180507/1520059179.html

тайвань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, тайвань, в мире