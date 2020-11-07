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Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице
Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице
В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:45
2020-11-07T11:45
здоровье - общество
тайвань
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат упомянул вслух любимое блюдо из курицы. Об этом сообщило местное издание Taiwannews.Так, в июле этого года молодой человек попал в аварию на скутере. Врачи выявили у него разрыв селезенки, правой почки, печени, а также внутреннее кровотечение, часть внутренних органов оказалась серьезно повреждена. Медики провели экстренную операцию и смогли стабилизировать состояние пациента, однако он впал в глубокую кому. За время пребывания в больнице пострадавший перенес еще шесть операций.&nbsp;Как пишет издание, семья Чиу молилась, чтобы он поправился.&nbsp;Однажды, рассказала медсестра, старший брат пациента пошутил, что хочет съесть любимое блюдо Чиу — курицу. На тот момент молодой человек более двух месяцев находился в коме.Однако после фразы о курице пульс пациента начал резко учащаться. Чиу стал приходить в сознание, а его жизненные показатели — стабилизироваться. В итоге тайванец полностью выздоровел. Позднее он вернулся в больницу с тортом, чтобы поблагодарить медиков за их старания.
https://ria.ru/20180507/1520059179.html
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье - общество, тайвань, в мире

Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице

11:45 07.11.2020
 
© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Fotolia / Sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат упомянул вслух любимое блюдо из курицы. Об этом сообщило местное издание Taiwannews.
Так, в июле этого года молодой человек попал в аварию на скутере. Врачи выявили у него разрыв селезенки, правой почки, печени, а также внутреннее кровотечение, часть внутренних органов оказалась серьезно повреждена. Медики провели экстренную операцию и смогли стабилизировать состояние пациента, однако он впал в глубокую кому. За время пребывания в больнице пострадавший перенес еще шесть операций. 
Как пишет издание, семья Чиу молилась, чтобы он поправился. Однажды, рассказала медсестра, старший брат пациента пошутил, что хочет съесть любимое блюдо Чиу — курицу. На тот момент молодой человек более двух месяцев находился в коме.
Однако после фразы о курице пульс пациента начал резко учащаться. Чиу стал приходить в сознание, а его жизненные показатели — стабилизироваться. В итоге тайванец полностью выздоровел. Позднее он вернулся в больницу с тортом, чтобы поблагодарить медиков за их старания.
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