https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583480953.html
Названы части курицы, которые нельзя есть
Названы части курицы, которые нельзя есть
Курица — распространенное блюдо в рационе многих людей, но употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести вред организму, пишет портал Sohu. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:02
2020-11-07T07:02
2020-11-07T13:33
здоровье
диета
еда
общество
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Названы части курицы, которые ни в коем случае нельзя есть
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Курица — распространенное блюдо в рационе многих людей, но употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести вред организму, пишет портал Sohu.На куриной гузке находится много паразитов и бактерий, отмечает автор материала, и избыточное употребление этой части птицы негативно сказывается на здоровье.Также автор рекомендует отказаться от употребления куриных легких. Отмечается, что и у них много паразитов и бактерий, которые не удается уничтожить даже термообработкой из-за их устойчивости к высоким температурам. При попадании в человеческий организм они могут привести к недомоганию.В куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества. Отмечается, что практически ничего полезного нет и в куриной коже — она богата жиром и на ее поверхности также находится много паразитов и бактерий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20201010/kuritsa-1579129735.html
https://ria.ru/20201031/eda-1582402398.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, диета, еда, общество