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Названы части курицы, которые нельзя есть
Названы части курицы, которые нельзя есть
Курица — распространенное блюдо в рационе многих людей, но употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести вред организму, пишет портал Sohu. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:02
2020-11-07T13:33
здоровье
диета
еда
общество
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Названы части курицы, которые ни в коем случае нельзя есть
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Курица — распространенное блюдо в рационе многих людей, но употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести вред организму, пишет портал Sohu.На куриной гузке находится много паразитов и бактерий, отмечает автор материала, и избыточное употребление этой части птицы негативно сказывается на здоровье.Также автор рекомендует отказаться от употребления куриных легких. Отмечается, что и у них много паразитов и бактерий, которые не удается уничтожить даже термообработкой из-за их устойчивости к высоким температурам. При попадании в человеческий организм они могут привести к недомоганию.В куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества. Отмечается, что практически ничего полезного нет и в куриной коже — она богата жиром и на ее поверхности также находится много паразитов и бактерий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20201010/kuritsa-1579129735.html
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РИА Новости
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здоровье, диета, еда, общество

Названы части курицы, которые нельзя есть

07:02 07.11.2020 (обновлено: 13:33 07.11.2020)
 
© Fotolia / EBelikovКуриная тушка на разделочной доске
Куриная тушка на разделочной доске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Fotolia / EBelikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Курица — распространенное блюдо в рационе многих людей, но употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести вред организму, пишет портал Sohu.
На куриной гузке находится много паразитов и бактерий, отмечает автор материала, и избыточное употребление этой части птицы негативно сказывается на здоровье.
Повар на кухне ресторана - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
Также автор рекомендует отказаться от употребления куриных легких. Отмечается, что и у них много паразитов и бактерий, которые не удается уничтожить даже термообработкой из-за их устойчивости к высоким температурам. При попадании в человеческий организм они могут привести к недомоганию.
В куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества. Отмечается, что практически ничего полезного нет и в куриной коже — она богата жиром и на ее поверхности также находится много паразитов и бактерий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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