https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html

СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма

СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:46

2020-11-07T12:46

2020-11-07T17:40

алексей гончаренко

европейская солидарность

анатолий шарий

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила уголовное дело на блогера, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария за показ видео в видеосервисе YouTube с картой страны без Крыма.Санкция статьи, которая, по данным депутата, инкриминируется Шарию, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет.

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гончаренко, европейская солидарность, анатолий шарий, верховная рада украины, украина, в мире