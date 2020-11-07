СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма
12:46 07.11.2020 (обновлено: 17:40 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила уголовное дело на блогера, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария за показ видео в видеосервисе YouTube с картой страны без Крыма.
"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — заявил Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.
Санкция статьи, которая, по данным депутата, инкриминируется Шарию, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет.