Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html
СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма
СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:46
2020-11-07T17:40
алексей гончаренко
европейская солидарность
анатолий шарий
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150782/97/1507829737_45:0:1055:568_1400x0_80_0_0_3ceacb3980f3517a0a440d5b5cfead95.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила уголовное дело на блогера, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария за показ видео в видеосервисе YouTube с картой страны без Крыма.Санкция статьи, которая, по данным депутата, инкриминируется Шарию, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет.
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150782/97/1507829737_172:0:929:568_1400x0_80_0_0_b56fe848af8ede35edb20d16cfb1e85f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей гончаренко, европейская солидарность, анатолий шарий, верховная рада украины, украина, в мире

СБУ завела дело на главу "партии Шария" за карту Украины без Крыма

12:46 07.11.2020 (обновлено: 17:40 07.11.2020)
 
© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление и возбудила уголовное дело на блогера, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария за показ видео в видеосервисе YouTube с картой страны без Крыма.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — заявил Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Санкция статьи, которая, по данным депутата, инкриминируется Шарию, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет.
 
Алексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьАнатолий ШарийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Лента новостейМолния