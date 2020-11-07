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Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео
Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео
Телеканал 360 опубликовал в Telegram-канале видео крушения самолета в Подмосковье. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T18:24
2020-11-07T18:28
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
нтв (телеканал)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телеканал 360 опубликовал в Telegram-канале видео крушения самолета в Подмосковье.На видео можно заметить, как самолет, резко теряя высоту, врезается в землю около проезжей части. Ранее экстренные службы Московской области сообщили о гибели двух человек при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы.Как сообщил телеканал НТВ, одним из погибших был ведущий Александр Колтовой. На борту также находилась его жена.Колтовой — ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Он также участвовал в реалити-шоу "За стеклом".Прокуратура начала проверку. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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люберцы
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео

18:24 07.11.2020 (обновлено: 18:28 07.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телеканал 360 опубликовал в Telegram-канале видео крушения самолета в Подмосковье.
На видео можно заметить, как самолет, резко теряя высоту, врезается в землю около проезжей части.
Ранее экстренные службы Московской области сообщили о гибели двух человек при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловской городского округа Люберцы.
Как сообщил телеканал НТВ, одним из погибших был ведущий Александр Колтовой. На борту также находилась его жена.
Колтовой — ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Он также участвовал в реалити-шоу "За стеклом".
Прокуратура начала проверку. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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МЧС раскрыло детали крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеНТВ (телеканал)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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