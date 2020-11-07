В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:08 07.11.2020 (обновлено: 23:15 07.11.2020)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Кровля горящего в Екатеринбурге склада с парфюмерией обрушилась на площади 500 квадратных метров, пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в 23.37 (21.37 мск) поступило сообщение о пожаре на складе.
"Тушение пожара в здании склада в Екатеринбурге по улице 8 Марта, 267А продолжается. В 00.27 (22.27 мск) огнеборцам удалось локализовать огонь на площади 1500 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада. В здании склада находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия. Баллончики бытовой химии под воздействием огня издают хлопки. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Для тушения пожара созданы три боевых участка. Для тушения огня и подачи воды в очаги пожара задействован коленчатый автоподъемник. На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, четыре звена газодымозащитной службы.
Информации о пострадавших не поступало, уточняет ГУМЧС.