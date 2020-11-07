https://ria.ru/20201107/krovlya-1583566157.html

В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада

В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада

Кровля горящего в Екатеринбурге склада с парфюмерией обрушилась на площади 500 квадратных метров, пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:15

свердловская область

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Кровля горящего в Екатеринбурге склада с парфюмерией обрушилась на площади 500 квадратных метров, пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.Ранее сообщалось, что в 23.37 (21.37 мск) поступило сообщение о пожаре на складе.Для тушения пожара созданы три боевых участка. Для тушения огня и подачи воды в очаги пожара задействован коленчатый автоподъемник. На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, четыре звена газодымозащитной службы.Информации о пострадавших не поступало, уточняет ГУМЧС.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, россия, екатеринбург, происшествия