https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583565896.html
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T23:07
2020-11-07T23:07
2020-11-07T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 достигло 7289 человек.Днем ранее сообщалось о 75 умерших.Утром в оперштабе рассказали, что за сутки в Москве зарегистрировали 5829 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва