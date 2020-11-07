https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583565896.html

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:07

2020-11-07T23:07

2020-11-07T23:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 достигло 7289 человек.Днем ранее сообщалось о 75 умерших.Утром в оперштабе рассказали, что за сутки в Москве зарегистрировали 5829 новых случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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